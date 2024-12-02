Авито Услуги: перед Новым годом спрос на корпоративные подарки увеличился на 83%

По данным платформы Авито Услуги, в ноябре 2024 года интерес к услугам по созданию корпоративных подарков вырос на 83% в сравнении с ноябрем прошлого года. Основными заказчиками остаются компании и предприниматели из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань. При этом максимальный рост спроса отмечен в Новосибирске (+300%), Уфе (+279%), Сочи (+271%), Екатеринбурге (+256%) и Саратове (+255%).