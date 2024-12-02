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Posted 2 декабря, 09:50

Published 2 декабря, 09:50

Modified 2 декабря, 09:52

Updated 2 декабря, 09:52

Авито Услуги: перед Новым годом спрос на корпоративные подарки увеличился на 83%

Авито Услуги: перед Новым годом спрос на корпоративные подарки увеличился на 83%

2 декабря 2024, 09:50
Фото: 1MI.
Российский бизнес активно готовится к зимним праздникам, уделяя особое внимание подаркам для партнеров, клиентов и сотрудников. Спрос на такие услуги вырос почти вдвое.

По данным платформы Авито Услуги, в ноябре 2024 года интерес к услугам по созданию корпоративных подарков вырос на 83% в сравнении с ноябрем прошлого года. Основными заказчиками остаются компании и предприниматели из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань. При этом максимальный рост спроса отмечен в Новосибирске (+300%), Уфе (+279%), Сочи (+271%), Екатеринбурге (+256%) и Саратове (+255%).

Предложение на платформе также значительно увеличилось: количество объявлений мастеров за год выросло на 168%. Особенно активными оказались мастера из Казани (+159%), Новосибирска (+138%), Калининграда (+130%), Екатеринбурга (+129%) и Иркутска (+125%).

Популярность корпоративных подарков объясняется их разнообразием и возможностью персонализации. Среди самых востребованных вариантов — брендированные свечи, канцелярские наборы, мед и чай с фирменной символикой, а также календари и футболки с изображением символа наступающего года. Все большую популярность набирают праздничные композиции из еловых веток и игрушек в небольших шляпных коробках. Помимо этого, мастера принимают индивидуальные заказы: делают значки или плетут фенечки с именами или названиями компаний.

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