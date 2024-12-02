Экс-директору фонда жилстроя грозит до 10 лет за махинации с жильем

Posted 2 декабря, 03:52
Published 2 декабря, 03:52
Modified 2 декабря, 06:25
Updated 2 декабря, 06:25
В 2019 году краевому фонду жилищного строительства выделили субсидию на 100 миллионов рублей для строительства и покупки жилья для бюджетников.
Сергей Бердоусов, который на тот момент занимал пост руководителя фонда, отчитался об успешной сдаче 27 квартир в построенном за счет субсидии доме в микрорайоне Солнечный-2.
Однако работники бюджетной сферы жилье не получили. В прокуратуре выяснили, что Бердоусов использовал субсидию для решения личных проблем.
По версии следствия, 11 квартир он использовал в качестве залога по договору займа для погашения долгов, остальные 16 — продал и вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
В отношении Бердоусова завели уголовное дело о злоупотреблении полномочий (часть 2 статья 201 УК РФ). Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
На 15 банковских счетов экс-руководителя фонда наложили арест. На них хранится 3 миллиона рублей.
«Проспекту Мира» в краевой прокуратуре сообщили, что Сергей Бердоусов не признает своей вины.
Сергей Бердоусов руководил фондом с декабря 2013 по декабрь 2022 года. 2 декабря было постановление о его увольнении.
В октябре 2023 года стало известно, что Сергея Бердоусова должны восстановить в должности для выплаты средней заработной за весь период.
Как пояснили корреспонденту «ПМ» в прокуратуре, решение об увольнении экс-руководителя фонда жилищного строительства было признано незаконным.