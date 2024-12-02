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Posted 2 декабря, 07:02

Published 2 декабря, 07:02

Modified 2 декабря, 07:09

Updated 2 декабря, 07:09

Экс-следователя красноярской полиции подозревают в хищении изъятых 1,5 миллиона

Экс-следователя красноярской полиции подозревают в хищении изъятых 1,5 миллиона

2 декабря 2024, 07:02
Фото: 1MI.
В Красноярске бывшего следователя городской полиции подозревает в хищении денег, изъятых при расследовании уголовных дел.

Как сообщают в СК, женщина с марта 2021 по октябрь 2023 года, будучи следователем отдела полиции, присвоила порядка 1,4 миллиона рублей и 1,4 тысячи долларов США, которые изъяли в ходе обысков при расследовании пяти уголовных дел. А похищенными деньгами она «распорядилась по своему усмотрению».

Против нее возбудили уголовное дело по материалам отдела собственной безопасности ГУ МВД края. Ее подозревают растрате имущества, вверенного виновному, совершенной с использованием служебного положения, в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ). Проводятся следственные действия.

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#Владислав Савончик#Деньги#Расследование#Красноярск#Полиция#Обвинение#СК#Уголовное дело#Хищение
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