Экс-следователя красноярской полиции подозревают в хищении изъятых 1,5 миллиона

Posted 2 декабря, 07:02
Published 2 декабря, 07:02
Modified 2 декабря, 07:09
Updated 2 декабря, 07:09
Как сообщают в СК, женщина с марта 2021 по октябрь 2023 года, будучи следователем отдела полиции, присвоила порядка 1,4 миллиона рублей и 1,4 тысячи долларов США, которые изъяли в ходе обысков при расследовании пяти уголовных дел. А похищенными деньгами она «распорядилась по своему усмотрению».
Против нее возбудили уголовное дело по материалам отдела собственной безопасности ГУ МВД края. Ее подозревают растрате имущества, вверенного виновному, совершенной с использованием служебного положения, в крупном размере (часть 3 статьи 160 УК РФ). Проводятся следственные действия.