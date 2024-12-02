Экс-следователя красноярской полиции подозревают в хищении изъятых 1,5 миллиона

Как сообщают в СК, женщина с марта 2021 по октябрь 2023 года, будучи следователем отдела полиции, присвоила порядка 1,4 миллиона рублей и 1,4 тысячи долларов США, которые изъяли в ходе обысков при расследовании пяти уголовных дел. А похищенными деньгами она «распорядилась по своему усмотрению».