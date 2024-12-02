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Posted 2 декабря, 10:08

Published 2 декабря, 10:08

Modified 2 декабря, 13:46

Updated 2 декабря, 13:46

Какой погоды ждать в новогоднюю ночь в Красноярске? Прогноз синоптика

Какой погоды ждать в новогоднюю ночь в Красноярске? Прогноз синоптика

2 декабря 2024, 10:08
Фото: 1MI.
Глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов дал предварительный прогноз погоды в Красноярске на Новый год.

Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что в новогоднюю ночь будет от –13 до –18 градусов и небольшой снег.

Однако сам Ульянов отметил, что пока делать точный прогноз рано, так как погода в последнее время очень изменчива.

По предварительному прогнозу от сервисов, будет около –15.

Фото: yandex.ru/pogoda

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

Тут синоптик давал прогноз на декабрь в Красноярске. Морозов ждать не стоит.

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