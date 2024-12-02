Какой погоды ждать в новогоднюю ночь в Красноярске? Прогноз синоптика

Posted 2 декабря, 10:08
Published 2 декабря, 10:08
Modified 2 декабря, 13:46
Updated 2 декабря, 13:46
Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что в новогоднюю ночь будет от –13 до –18 градусов и небольшой снег.
Однако сам Ульянов отметил, что пока делать точный прогноз рано, так как погода в последнее время очень изменчива.
По предварительному прогнозу от сервисов, будет около –15.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.