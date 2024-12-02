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Posted 2 декабря, 12:36

Published 2 декабря, 12:36

Modified 2 декабря, 12:38

Updated 2 декабря, 12:38

Кашель, удушье, онкология: эксперт рассказала, чем опасен воздух в Красноярске в НМУ

Кашель, удушье, онкология: эксперт рассказала, чем опасен воздух в Красноярске в НМУ

2 декабря 2024, 12:36
Фото: prmira.ru.
Доцент кафедры экологии и природопользования Красноярского государственного аграрного университета Ирина Коротченко рассказала, чем опасны вещества, которыми дышат красноярцы во время НМУ.

В Красноярске в минувшую субботу, 30 ноября, на три дня ввели режим НМУ. Он продлился до 13:00 2 декабря. В краевом минэкологии края сообщили, что в субботу в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:

  • В Северном — по диоксиду азота;
  • в Ветлужанке — по диоксиду серы.

В воскресенье автоматизированный пункт наблюдения в Солнечном показал превышения по сероводороду — 1,59 ПДКмр.

Бензпирен

Ирина Коротченко рассказала «ТВК», что канцерогены, такие как бензипрен, вызывают онкологию.

«Меня как эколога очень беспокоит бензпирен. Он является канцерогеном, то есть повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Это вещество образуется в результате любого процесса горения — неважно уголь это, дрова или бензин. И этот бензпирен при НМУ находится в приземном слое воздуха — что вызывает риск возникновения новообразований», — говорит Коротченко.

Диоксид серы

По словам Коротченко, диоксид серы влияет на верхние дыхательные пути: вызывает кашель и аллергические реакции.

«Особенно страдают люди, у которых уже имеются хронические заболевания — повышенное загрязнение усугубляет их состояние», — объяснила доцент.

Диоксид азота

От диоксида азота, пояснила Коротченко, страдает кровеносная система.

«В отношении диоксида азота важно знать, какая доза вещества находится в воздухе. Если есть превышение, то очень страдает кровеносная система. Начинается нехватка кислорода — прямо чувствуется как удушье. Особенно это наблюдается у городских жителей, мы и так постоянно в помещениях находимся — не хватает нам кислорода».
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