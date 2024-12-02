Кашель, удушье, онкология: эксперт рассказала, чем опасен воздух в Красноярске в НМУ

В Красноярске в минувшую субботу, 30 ноября, на три дня ввели режим НМУ. Он продлился до 13:00 2 декабря. В краевом минэкологии края сообщили, что в субботу в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах: