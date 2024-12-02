Кашель, удушье, онкология: эксперт рассказала, чем опасен воздух в Красноярске в НМУ

Posted 2 декабря, 12:36
Published 2 декабря, 12:36
Modified 2 декабря, 12:38
Updated 2 декабря, 12:38
В Красноярске в минувшую субботу, 30 ноября, на три дня ввели режим НМУ. Он продлился до 13:00 2 декабря. В краевом минэкологии края сообщили, что в субботу в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:
В воскресенье автоматизированный пункт наблюдения в Солнечном показал превышения по сероводороду — 1,59 ПДКмр.
Ирина Коротченко рассказала «ТВК», что канцерогены, такие как бензипрен, вызывают онкологию.
«Меня как эколога очень беспокоит бензпирен. Он является канцерогеном, то есть повышает риск возникновения онкологических заболеваний. Это вещество образуется в результате любого процесса горения — неважно уголь это, дрова или бензин. И этот бензпирен при НМУ находится в приземном слое воздуха — что вызывает риск возникновения новообразований», — говорит Коротченко.
По словам Коротченко, диоксид серы влияет на верхние дыхательные пути: вызывает кашель и аллергические реакции.
«Особенно страдают люди, у которых уже имеются хронические заболевания — повышенное загрязнение усугубляет их состояние», — объяснила доцент.
От диоксида азота, пояснила Коротченко, страдает кровеносная система.
«В отношении диоксида азота важно знать, какая доза вещества находится в воздухе. Если есть превышение, то очень страдает кровеносная система. Начинается нехватка кислорода — прямо чувствуется как удушье. Особенно это наблюдается у городских жителей, мы и так постоянно в помещениях находимся — не хватает нам кислорода».