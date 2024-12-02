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Posted 2 декабря, 06:48

Published 2 декабря, 06:48

Modified 2 декабря, 06:50

Updated 2 декабря, 06:50

Красноярцев зовут на бесплатные показы мультфильмов и картин Мосфильма в декабре

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в декабре. Какие фильмы покажут?

2 декабря 2024, 06:48
Фото: 2gis.ru.

Красноярцев зовут на бесплатные показы мультфильмов и картин Мосфильма в декабре

Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в Доме дружбы народов на Красрабе в декабре.

С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.

Ближайшие кинопоказы пройдут 2, 3, 4, 5 и 6 декабря. В понедельник, 2 декабря, в 17:00 покажут фильм «Сверстницы» (12+), а 3 декабря в 11:00 — документальный фильмы «Красноярск как иллюзии» (12+), в 17:00 — фильм «Нормальный только я» (12+).

  • 4 декабря 17:00 — фильм «Тугой узел» (12+);
  • 5 декабря в 17:00 — фильмы «Нас венчали не в церкви» (12+);
  • 6 декабря в 15:00 — мультфильмы сериала «Гора самоцветов»(+0);

Расписание на другие дни декабря и описание фильмов можно посмотреть тут.

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