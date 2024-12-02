Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в декабре. Какие фильмы покажут?

Posted 2 декабря, 06:48
Published 2 декабря, 06:48
Modified 2 декабря, 06:50
Updated 2 декабря, 06:50
С понедельника по пятницу там показывают кинокартины Мосфильма. По вторникам еще проводят показы документальных фильмов, по пятницам — мультфильмов. Вход свободный.
Ближайшие кинопоказы пройдут 2, 3, 4, 5 и 6 декабря. В понедельник, 2 декабря, в 17:00 покажут фильм «Сверстницы» (12+), а 3 декабря в 11:00 — документальный фильмы «Красноярск как иллюзии» (12+), в 17:00 — фильм «Нормальный только я» (12+).
Расписание на другие дни декабря и описание фильмов можно посмотреть тут.