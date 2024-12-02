Красноярцев зовут на бесплатные киносеансы в декабре. Какие фильмы покажут?

Ближайшие кинопоказы пройдут 2, 3, 4, 5 и 6 декабря. В понедельник, 2 декабря, в 17:00 покажут фильм «Сверстницы» (12+), а 3 декабря в 11:00 — документальный фильмы «Красноярск как иллюзии» (12+), в 17:00 — фильм «Нормальный только я» (12+).