Мэр Минусинска подал в суд на журналистов из-за сюжета о махинациях его компании

Posted 2 декабря, 05:47
Published 2 декабря, 05:47
Modified 2 декабря, 06:25
Updated 2 декабря, 06:25
В Минусинском городском суде с мая 2024 года находится иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Данные истца и ответчика в карточке скрыты. Как сообщает «Тон», речь идет о главе города Меркулове.
Местное СМИ в 2020 году опубликовало информацию о Меркулове как о руководителе ООО «ФорТрейд», которым он являлся с 2019 года по 7 мая 2024 года. Издания заявляло о вырубках леса и мошенничестве, еще говорили о пропавших миллионах, выделенных по инвестпроекту на строительство деревообрабатывающих линий.
Истец указывает, что информация недостоверна, и просит удалить сюжеты. В телекомпании уверяют, что не знали о судебном процессе, идущем с весны. Дата подачи иска — май, в котором Меркулов вступил в должность главы города. Иск публикует местное издание «Взгляд инфо».
Журналисты полагают, что Меркулов подал иск, потому что собрался уйти в краевое министерство строительства.
«Проспект Мира» направит запрос в администрацию Минусинска.
Дмитрий Меркулов — бывший и действующий глава Минусинска. Пост руководителя администрации он занимал с 2012 по 2014 год, затем с 2015 по 2018 год был главой города. Затем был председателе совета директоров ООО «ФорТрейд».