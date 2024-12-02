Мэр Минусинска подал в суд на журналистов из-за сюжета о махинациях его компании

Местное СМИ в 2020 году опубликовало информацию о Меркулове как о руководителе ООО «ФорТрейд», которым он являлся с 2019 года по 7 мая 2024 года. Издания заявляло о вырубках леса и мошенничестве, еще говорили о пропавших миллионах, выделенных по инвестпроекту на строительство деревообрабатывающих линий.