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Posted 2 декабря, 05:47

Published 2 декабря, 05:47

Modified 2 декабря, 06:25

Updated 2 декабря, 06:25

Мэр Минусинска подал в суд на журналистов из-за сюжета о махинациях его компании

Мэр Минусинска подал в суд на журналистов из-за сюжета о махинациях его компании

2 декабря 2024, 05:47
Фото: vk.com/minusinsk_adm.
Глава Минусинска Дмитрий Меркулов подал в суд на местный телеканал «Тон», журналисты которого четыре года назад сделали сюжет о финансовых махинациях его компании. Об этом сообщили в телекомпании.

В Минусинском городском суде с мая 2024 года находится иск о защите чести, достоинства, деловой репутации. Данные истца и ответчика в карточке скрыты. Как сообщает «Тон», речь идет о главе города Меркулове.

Видео: Тон.

Местное СМИ в 2020 году опубликовало информацию о Меркулове как о руководителе ООО «ФорТрейд», которым он являлся с 2019 года по 7 мая 2024 года. Издания заявляло о вырубках леса и мошенничестве, еще говорили о пропавших миллионах, выделенных по инвестпроекту на строительство деревообрабатывающих линий.

Истец указывает, что информация недостоверна, и просит удалить сюжеты. В телекомпании уверяют, что не знали о судебном процессе, идущем с весны. Дата подачи иска — май, в котором Меркулов вступил в должность главы города. Иск публикует местное издание «Взгляд инфо».

Фото: Взгляд инфо

Журналисты полагают, что Меркулов подал иск, потому что собрался уйти в краевое министерство строительства.

«Проспект Мира» направит запрос в администрацию Минусинска.

Дмитрий Меркулов — бывший и действующий глава Минусинска. Пост руководителя администрации он занимал с 2012 по 2014 год, затем с 2015 по 2018 год был главой города. Затем был председателе совета директоров ООО «ФорТрейд».

8 мая 2024 года он стал главой Минусинска. Сначала там не смогли избрать мэра, так как ни один кандидат не подал заявку на участие. До проведения конкурса кресло главы занимал Андрей Первухин.

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