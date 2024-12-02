Многодетную семью металлургов из Таежного поздравил спикер Заксобрания края

Глава семейства Михаил с супругой работают на Богучанском алюминиевом заводе. Вместе с детьми активно занимаются спортом. А Егор недавно вернулся из Москвы с чемпионата мира по пауэрлифтингу, где завоевал золото в своей категории и установил сразу три рекорда. Теперь в их семье два чемпиона мира — глава семейства Михаил взял золото на чемпионате прошлого года.