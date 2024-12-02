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Posted 2 декабря, 04:07

Published 2 декабря, 04:07

Modified 2 декабря, 05:04

Updated 2 декабря, 05:04

Многодетную семью металлургов из Таежного поздравил спикер Заксобрания края

Многодетную семью металлургов из Таежного поздравил спикер Заксобрания края

2 декабря 2024, 04:07
Фото: БоАЗ.
Председатель Заксобрания Красноярского края Алексей Додатко в рамках рабочей поездки по северным территориям побывал в посёлке Таёжном Богучанского района. Он встретился с семьёй Лапиных, победителями регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», и вручил им почетную книгу-летопись.

Гостя вместе с главой Богучанского района Алексеем Медведевым встречали на новой лыжной базе «Снегири». Вместе с семьей Лапиных — Мариной, Михаилом и их сыновьями Егором, Захаром и Назаром — гости обсудили вопросы демографии и секреты воспитания чемпионов.

Фото: БоАЗ

Глава семейства Михаил с супругой работают на Богучанском алюминиевом заводе. Вместе с детьми активно занимаются спортом. А Егор недавно вернулся из Москвы с чемпионата мира по пауэрлифтингу, где завоевал золото в своей категории и установил сразу три рекорда. Теперь в их семье два чемпиона мира — глава семейства Михаил взял золото на чемпионате прошлого года.

«Богучанская земля точно нуждается в таких семьях», — заявил Додатко, поздравив Лапиных с успехами в спорте и победой в конкурсе " Семья года». Он вручил многодетной семье почетную книгу-летопись, где теперь есть и их история. А также большой сервиз для семейных чаепитий.

Фото: БоАЗ

Для спикера Заксобрания провели краткую экскурсию по лыжной базе, показали хранилище для лыж, раздевалки с душевыми и снегоход. «Это подарок БоАЗа для подготовки лыжни», — рассказал Сергей Муссобиров, глава Таежнинского сельсовета.

Лыжная база «Снегири» была построена РУСАЛом по трёхстороннему соглашению и открыта в 2023. Теперь здесь ежегодно проводят для всех любителей лыжного спорта района спортивный фестиваль «На лыжи!», организатором которого является РУСАЛ при поддержке волонтёров БоАЗа.

#Владислав Савончик
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