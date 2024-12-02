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Posted 2 декабря, 04:19

Published 2 декабря, 04:19

Modified 2 декабря, 04:55

Updated 2 декабря, 04:55

На стеле «Красноярск» снова установили подсветку

На стеле «Красноярск» снова появилась подсветка. Ее украли в начале ноября

2 декабря 2024, 04:19
Фото: t.me/eremin_krsk.

На стеле «Красноярск» снова установили подсветку

В Красноярске на стеле, которая находится на въезде в город со стороны аэропорта, снова установили подсветку.

В начале ноябре бывший мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин сообщил, что неизвестные похитили подсветку со стелы «Красноярск».

В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) вот так прокомментировали ситуацию: «Чтобы у них руки отсохли!».

«Так говорил Сергей Еремин. И именно так мы можем сказать тем, кто украл подсветку на всеми нами любимой стеле „Красноярск“».
Стела с подсветкойСтела с подсветкой
Стела без подсветкиСтела без подсветки
Стела с подсветкой. Фото: t.me/eremin_krsk

Накануне, 1 декабря, бывший мэр Красноярска Сергей Еремин в своих соцсетях опубликовал фотографию стелы с установленной подсветкой.

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