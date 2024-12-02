На стеле «Красноярск» снова появилась подсветка. Ее украли в начале ноября

Posted 2 декабря, 04:19
Published 2 декабря, 04:19
Modified 2 декабря, 04:55
Updated 2 декабря, 04:55
В начале ноябре бывший мэр Красноярска, а ныне депутат Госдумы Сергей Еремин сообщил, что неизвестные похитили подсветку со стелы «Красноярск».
В управлении дорог и благоустройства (УДИБ) вот так прокомментировали ситуацию: «Чтобы у них руки отсохли!».
«Так говорил Сергей Еремин. И именно так мы можем сказать тем, кто украл подсветку на всеми нами любимой стеле „Красноярск“».
Накануне, 1 декабря, бывший мэр Красноярска Сергей Еремин в своих соцсетях опубликовал фотографию стелы с установленной подсветкой.