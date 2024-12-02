Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 7 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

Posted 2 декабря, 12:55
Published 2 декабря, 12:55
Modified 2 декабря, 12:57
Updated 2 декабря, 12:57
В декабре из Красноярска в Казань можно улететь за 6 999 рублей, в феврале — за 4 999 рублей.
До Сочи есть билеты в декабре за 7 533 рубля, в феврале — за 9 999 рублей.
Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Сочи можно приобрести от Utair — за 11 502 рубля, от «Аэрофлота» за 12 270 рублей.
Билет на рейс Красноярск–Казань от «Аэрофлота» стоит 14 843 рубля, билет от NordStar можно купить за 8 595 рублей.