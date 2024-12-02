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Posted 2 декабря, 12:55

Published 2 декабря, 12:55

Modified 2 декабря, 12:57

Updated 2 декабря, 12:57

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 7 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

Nordwind распродает билеты из Красноярска в Сочи за 7 тысяч, в Казань — за 5 тысяч

2 декабря 2024, 12:55
Фото: Евгения Темнякова, t.me/kja_inform.
Авиакомпания Nordwind открыла распродажу билетов на билеты из Красноярска в несколько городов.

В декабре из Красноярска в Казань можно улететь за 6 999 рублей, в феврале — за 4 999 рублей.

Фото: nordwindairlines.ru

До Сочи есть билеты в декабре за 7 533 рубля, в феврале — за 9 999 рублей.

Фото: nordwindairlines.ru

Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Сочи можно приобрести от Utair — за 11 502 рубля, от «Аэрофлота» за 12 270 рублей.

Билет на рейс Красноярск–Казань от «Аэрофлота» стоит 14 843 рубля, билет от NordStar можно купить за 8 595 рублей.

  • До этого мы рассказывали о том, что из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города.
  • Тут мы писали о том, что из Красноярска на Шри-Ланку будет летать еще шесть рейсов в неделю.
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