Новое «Мидийное место» и тики-бар: в Красноярске откроются еще 6 заведений

Posted 2 декабря, 08:33
Published 2 декабря, 08:33
Modified 2 декабря, 08:35
Updated 2 декабря, 08:35
Автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно…» Илья Сураев рассказал, какие заведения откроются в Красноярске в ближайшие месяцы.
Первое заведение — караоке-бар Григория Лепса Leps Bar. Как пишет Сураев, заведение займет место бывшего BohoChic. Тут мы писали про открытие бара Лепса подробнее.
Второе заведение, которое вскоре должно открыться, — Hello coffee отBellini.
«До конца года ждем проект на месте Seabass&Sauvignon. Далее филиал №2 возле „Якитории“ и третий в гастрономическом квартале „Артель“», — пишет Сураев.
Еще скоро должен заработать второй филиал популярного азиатского стритфуда Xianggang. По словам сураева, заведение на Взлётке откроется до конца года.
Кроме того, пишет блогер, в ближайшее время он ждет открытия кафе «Сюжеты» на Бограда, еще одного филиала «Мидийного места» на Мира и тики-бар Kula на Мира.