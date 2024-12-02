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Posted 2 декабря, 08:33

Published 2 декабря, 08:33

Modified 2 декабря, 08:35

Updated 2 декабря, 08:35

Новое «Мидийное место» и тики-бар: в Красноярске откроются еще 6 заведений

Новое «Мидийное место» и тики-бар: в Красноярске откроются еще 6 заведений

2 декабря 2024, 08:33
Фото: Xianggang 香港 | Сянган, vk.com / 2gis.ru.
В Красноярске планируется открытие 6 новых ресторанов, баров и кафе. Рассказываем, какие.

Автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно…» Илья Сураев рассказал, какие заведения откроются в Красноярске в ближайшие месяцы.

Первое заведение — караоке-бар Григория Лепса Leps Bar. Как пишет Сураев, заведение займет место бывшего BohoChic. Тут мы писали про открытие бара Лепса подробнее.

Второе заведение, которое вскоре должно открыться, — Hello coffee отBellini.

«До конца года ждем проект на месте Seabass&Sauvignon. Далее филиал №2 возле „Якитории“ и третий в гастрономическом квартале „Артель“», — пишет Сураев.

Еще скоро должен заработать второй филиал популярного азиатского стритфуда Xianggang. По словам сураева, заведение на Взлётке откроется до конца года.

Кроме того, пишет блогер, в ближайшее время он ждет открытия кафе «Сюжеты» на Бограда, еще одного филиала «Мидийного места» на Мира и тики-бар Kula на Мира.

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