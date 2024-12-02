Новосибирским педагогам запретили вести чаты в WhatsApp. А что в Красноярске?

«Сферум» запустили еще в 2021 году и начали тестировать в регионах. Платформу разработало «Цифровое образование» — совместная компания VK и «Ростелекома». Приложение работает на базе мессенджера VK. Здесь есть кнопка создания школьного профиля, но попасть в учебный чат можно только по ссылке-приглашению или QR-коду от педагога. При этом визуально «Сферум» ничем не отличается от обычного VK мессенджера.