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Posted 2 декабря, 07:37

Published 2 декабря, 07:37

Modified 2 декабря, 08:52

Updated 2 декабря, 08:52

Новосибирским педагогам запретили вести чаты в WhatsApp. А что в Красноярске?

Новосибирским педагогам запретили вести чаты в WhatsApp. А что в Красноярске?

2 декабря 2024, 07:37
Фото: 1MI.
Новосибирские педагоги снова получили распоряжение закрыть родительские чаты в иностранных мессенджерах. «Проспект Мира» узнал, получали ли такие распоряжения красноярские педагоги.

О запрете пишет новосибирское издание «Академ.Инфо». Родители воспитанников одного из новосибирских детсадов рассказали, что педагогов на прошлой неделе собрали на совещание и потребовали закрыть групповые чаты в мессенджере WhatsApp.

«Воспитатель сообщила в общем чате, что теперь не имеет права его вести, в WhatsApp можно переписываться только в личных сообщениях, но не решать общие вопросы, это обсуждалось на собрании», — рассказала мама воспитанника детсада.

Администрация учреждения сослалась на документ, где сказано, что муниципальные учреждения не имеют права использовать для общих переписок иностранные мессенджеры — за это якобы предусмотрена административная ответственность.

«Проспект Мира» обратился за комментарием в управление образование мэрии Красноярска. Там сообщили, что ФЗ от 27.07.2006 Nº 149-Ф3 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определен перечень запрещенных к использованию иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса.

«Совместным письмом Минцифры и Министерство просвещения России от 10.03.2022 Nº СК-230/04 в образовательном процессе рекомендовано использовать преимущественно отечественное программное обеспечение», — сообщает управление.

С сентября 2023 года, сообщает управление, все педагогические работники дошкольных и общеобразовательных организаций «должны использовать» платформу «Сферум».

«Сферум» запустили еще в 2021 году и начали тестировать в регионах. Платформу разработало «Цифровое образование» — совместная компания VK и «Ростелекома». Приложение работает на базе мессенджера VK. Здесь есть кнопка создания школьного профиля, но попасть в учебный чат можно только по ссылке-приглашению или QR-коду от педагога. При этом визуально «Сферум» ничем не отличается от обычного VK мессенджера.

В министерстве образования Красноярского края заявляли «ПМ», что переход на платформу нужен, чтобы избежать «утечек данных», так как «Сферум» является российской разработкой и «не имеет отношения к европейским системам». Однако в 2023 году сообщалось, что школам и детсадам только «рекомендовали» перейти на эту платформу.

О каких-то дополнительных письмах в адрес педагогов в 2024 году по поводу запрета использования иностранных мессенджеров в управлении не сообщили.

  • Некоторые красноярские родители еще в 2023 году заявляли, что они против перехода в «Сферум». Им не нравилось то, что им необходимо скачивать отдельное приложение только для чата, у кого-то были трудности с регистрацией и доступом
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