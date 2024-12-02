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Posted 2 декабря, 09:51

Published 2 декабря, 09:51

Modified 2 декабря, 10:07

Updated 2 декабря, 10:07

Полуголый депутат из Красноярского края обматерил соседку за вызов полиции

Полуголый депутат из Красноярского края обматерил соседку за вызов полиции

2 декабря 2024, 09:51
Фото: «Борьба с коррупцией».
В Красноярском крае пьяный депутат из Ачинского района Павел Переверзев обматерил соседку по дому при сотрудниках Росгвардии, которых она вызвала из-за шума и громкой музыки.

Кадры конфликта опубликовали на YouTube-канале «Борьба с коррупцией». Как утверждается в описании к ролику, на кадрах Павел Переверзев.

Депутат отдыхал и громко слушал музыку в субботу в 5 часов утра, что доставило неудобства соседям. Они вызвали полицейских, которые заставили выйти мужчину в подъезд. Тот заявил, что в 7 часов может слушать музыку, а затем обматерил соседку.

На перепалке в подъезде, указывает автор ролика, дело не закончилось — Переверзев якобы еще и закидал соседку оскорбительными сообщениями.

Видео: «Борьба с коррупцией».

В полиции сообщили, что проводят проверку «по факту нарушения тишины и покоя окружающих в ночное время».

В ведомстве рассказали, что местная жительница утром 30 ноября пожаловалась на соседа, который живет на два этажа выше её. По её словам, 32-летний мужчина всю ночь громко слушал музыку, тем самым мешал.

На место выезжали сотрудники Росгвардии. Материалы передали в полицию, полицейские же опросили «все стороны» конфликта. Проводится проверка.

Сам депутат рассказал изданию Sibnovosti.ru, что видео «вырвали из контекста», а музыку громко не слушали. С его слов, сначала у соседки случился конфликт с его супругой, а далее женщина якобы оскорбила его жену, а когда он начал ругаться — стала снимать его на телефон, однако полное видео конфликта не опубликовала.

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