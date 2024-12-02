Полуголый депутат из Красноярского края обматерил соседку за вызов полиции

Сам депутат рассказал изданию Sibnovosti.ru, что видео «вырвали из контекста», а музыку громко не слушали. С его слов, сначала у соседки случился конфликт с его супругой, а далее женщина якобы оскорбила его жену, а когда он начал ругаться — стала снимать его на телефон, однако полное видео конфликта не опубликовала.