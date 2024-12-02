Право собственности на автомобиль теперь можно подтвердить через Госуслуги

По данным аналитиков, рынок автомобилей с пробегом сейчас показывает уверенный рост: в третьем квартале 2024 года спрос на такие машины увеличился по всей России. К примеру, в Новосибирской области объем продаж вырос на 16,3% за квартал и на 24,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это показывает, что покупатели все чаще делают выбор в пользу б/у авто, но при этом ищут способы минимизировать риски.