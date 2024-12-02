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Posted 2 декабря, 05:34

Published 2 декабря, 05:34

Modified 2 декабря, 05:39

Updated 2 декабря, 05:39

Право собственности на автомобиль теперь можно подтвердить через Госуслуги

Право собственности на автомобиль теперь можно подтвердить через Госуслуги

2 декабря 2024, 05:34
Фото: 1MI.
«Авито» сообщает о тестовом запуске сервиса по проверке через «Госуслуги» права собственности на автомобиль.

По данным аналитиков, рынок автомобилей с пробегом сейчас показывает уверенный рост: в третьем квартале 2024 года спрос на такие машины увеличился по всей России. К примеру, в Новосибирской области объем продаж вырос на 16,3% за квартал и на 24,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это показывает, что покупатели все чаще делают выбор в пользу б/у авто, но при этом ищут способы минимизировать риски.

Одним из таких способов становится подтверждение владения автомобилем продавцом. Теперь владельцы машин могут подтвердить право собственности на транспортное средство с помощью интеграции с Госуслугами. Эта возможность упрощает процесс для всех сторон: покупатель получает больше уверенности в сделке, а продавец повышает доверие к своему объявлению.

По данным исследований, более 90% покупателей предпочитают продавцов, которые прошли верификацию. Среди доступных методов проверки особенно востребована верификация через Госуслуги — ей доверяют 67% покупателей. Такой подход становится особенно актуальным в условиях высокого спроса на автомобили средней ценовой категории.

«Инструменты верификации позволяют убедиться, что на другой стороне сделки находится реальный человек, и он обладает правом распоряжаться данным авто», — делится директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

Новая функция пока доступна не всем продавцам — она запускается в тестовом режиме. Тем не менее, традиционный способ проверки собственности на авто через водительское удостоверение и свидетельство о регистрации остается доступными.

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