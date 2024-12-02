Право собственности на автомобиль теперь можно подтвердить через Госуслуги

Posted 2 декабря, 05:34
Published 2 декабря, 05:34
Modified 2 декабря, 05:39
Updated 2 декабря, 05:39
По данным аналитиков, рынок автомобилей с пробегом сейчас показывает уверенный рост: в третьем квартале 2024 года спрос на такие машины увеличился по всей России. К примеру, в Новосибирской области объем продаж вырос на 16,3% за квартал и на 24,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это показывает, что покупатели все чаще делают выбор в пользу б/у авто, но при этом ищут способы минимизировать риски.
Одним из таких способов становится подтверждение владения автомобилем продавцом. Теперь владельцы машин могут подтвердить право собственности на транспортное средство с помощью интеграции с Госуслугами. Эта возможность упрощает процесс для всех сторон: покупатель получает больше уверенности в сделке, а продавец повышает доверие к своему объявлению.
По данным исследований, более 90% покупателей предпочитают продавцов, которые прошли верификацию. Среди доступных методов проверки особенно востребована верификация через Госуслуги — ей доверяют 67% покупателей. Такой подход становится особенно актуальным в условиях высокого спроса на автомобили средней ценовой категории.
«Инструменты верификации позволяют убедиться, что на другой стороне сделки находится реальный человек, и он обладает правом распоряжаться данным авто», — делится директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.
Новая функция пока доступна не всем продавцам — она запускается в тестовом режиме. Тем не менее, традиционный способ проверки собственности на авто через водительское удостоверение и свидетельство о регистрации остается доступными.