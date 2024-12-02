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Posted 2 декабря, 09:16

Published 2 декабря, 09:16

Modified 2 декабря, 10:05

Updated 2 декабря, 10:05

СК назвал причину гибели четверых детей из Красной Сопки. Это дихлофос?

СК назвал причину гибели четверых детей из Красной Сопки. Это дихлофос?

2 декабря 2024, 09:16
Фото: t.me/krksledkom.
Сюжет
Отравление семьи
Следователи установили причину гибели четверых детей из Красной Сопки.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

Следствие получило результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила из-за острого отравления деструктивным ядом — инсектицидами.

Причиной гибели является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей.

Как уточнили в СК, к отравлению привело неправильное использование дихлофоса. Средство в большом количестве попало на еду, посуду и одежду. Правильное использование средства, добавляют в ведомстве, безопасно.

СК оценит действия отца, который распылял дихлофос.

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