СК снова расследует дело о погибших 20 лет назад пятерых мальчиках в Красноярске

Posted 2 декабря, 11:07
Published 2 декабря, 11:07
Modified 2 декабря, 11:40
Updated 2 декабря, 11:40
В апреле 2005 года в Красноярске пропали пятеро мальчиков в возрасте 9–12 лет. В тот день школьники пошли гулять, но домой не вернулись. Родители пробовали найти их сами, но позже обратились в органы. Детей три недели искали волонтеры, спасатели, знакомые и сотрудники.
В начале мая обгоревшие останки детей нашли в коллекторе на пустыре в паре сотен метров от школы, где они учились.
Следователи предположили, что школьники играли с метаном или другим взрывоопасным веществом, что и привело к взрыву. В то, что дети сгорели в коллекторе, поверили не все семьи.
Расследование возобновили из-за новых обстоятельств, которые удалось установить, сообщают «РИА Новости». Сейчас уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Никаких подробностей пока не раскрывают.