СК снова расследует дело о погибших 20 лет назад пятерых мальчиках в Красноярске

В апреле 2005 года в Красноярске пропали пятеро мальчиков в возрасте 9–12 лет. В тот день школьники пошли гулять, но домой не вернулись. Родители пробовали найти их сами, но позже обратились в органы. Детей три недели искали волонтеры, спасатели, знакомые и сотрудники.