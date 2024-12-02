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Posted 2 декабря, 04:47

Published 2 декабря, 04:47

Modified 2 декабря, 04:47

Updated 2 декабря, 04:47

Два красноярских вуза попали в рейтинг самых влиятельных университетов России

Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг влиятельных университетов России

2 декабря 2024, 04:47
Фото: prmira.ru.

Два красноярских вуза попали в рейтинг самых влиятельных университетов России

Агентство Raex составило рейтинг самых влиятельных университетов России. В список вошли два вуза из Красноярска.

В агентстве рассказали, что при составлении рейтинга аналитики учитывали, какие российские вузы обладают самым большим влиянием на формирование элит, на научное сообщество, интернет-аудиторию и молодежь.

Всего в рейтинг попали 75 вузов из 22 регионов России. В список вошли два университета из Красноярска — СФУ и государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого.

В этом году СФУ оказался на 22 месте. В рейтинге за 2022 год он был на 21 строчке.

Красноярский государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого эксперты поставили на 75 место. Отметим, что КрасГМУ попал в этот рейтинг впервые.

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