Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг влиятельных университетов России

Posted 2 декабря, 04:47
Published 2 декабря, 04:47
Modified 2 декабря, 04:47
Updated 2 декабря, 04:47
В агентстве рассказали, что при составлении рейтинга аналитики учитывали, какие российские вузы обладают самым большим влиянием на формирование элит, на научное сообщество, интернет-аудиторию и молодежь.
Всего в рейтинг попали 75 вузов из 22 регионов России. В список вошли два университета из Красноярска — СФУ и государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого.
В этом году СФУ оказался на 22 месте. В рейтинге за 2022 год он был на 21 строчке.
Красноярский государственный медицинский университет имени Войно-Ясенецкого эксперты поставили на 75 место. Отметим, что КрасГМУ попал в этот рейтинг впервые.