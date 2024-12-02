В Красноярске хотят открыть караоке-бар Григория Лепса к Новому году

Posted 2 декабря, 05:51
Published 2 декабря, 05:51
Modified 2 декабря, 06:04
Updated 2 декабря, 06:04
Об этом Григорий Лепс сообщил в своей официальной группе во «ВКонтакте». Еще он пообещал приехать на открытие.
«Зашел в красноярский будущий Leps bar. Очень надеюсь, что к Новому году ребята успеют. Будем петь, танцевать, плясать, есть, пить. Все еще на грани стройки, но уже, так сказать, и на грани завершения. Так что милости всех просим. Искренне буду счастлив вас видеть на открытии. Непременно приеду и спою», — сказал Лепс.
Leps Bar объединяет несколько форматов: клуб, караоке и бар. Сейчас заведение работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.
В видео Лепс провел небольшую экскурсию по будущему бару — он показал технические помещения, кухню, караоке-зал. Еще он сообщил, что в заведении будут два VIP-зала.
Заведение появится в центре города. Судя по карточке заведения на 2ГИС, он появится на Урицкого, 94.