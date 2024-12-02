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Posted 2 декабря, 05:51

Published 2 декабря, 05:51

Modified 2 декабря, 06:04

Updated 2 декабря, 06:04

В Красноярске хотят открыть караоке-бар Григория Лепса к Новому году

В Красноярске хотят открыть караоке-бар Григория Лепса к Новому году

2 декабря 2024, 05:51
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске откроется караоке-бар Григория Лепса Leps Bar. Хотят успеть к Новому году.

Об этом Григорий Лепс сообщил в своей официальной группе во «ВКонтакте». Еще он пообещал приехать на открытие.

«Зашел в красноярский будущий Leps bar. Очень надеюсь, что к Новому году ребята успеют. Будем петь, танцевать, плясать, есть, пить. Все еще на грани стройки, но уже, так сказать, и на грани завершения. Так что милости всех просим. Искренне буду счастлив вас видеть на открытии. Непременно приеду и спою», — сказал Лепс.
Фото: 2gis.ru

Leps Bar объединяет несколько форматов: клуб, караоке и бар. Сейчас заведение работает в Новосибирске и Санкт-Петербурге.

В видео Лепс провел небольшую экскурсию по будущему бару — он показал технические помещения, кухню, караоке-зал. Еще он сообщил, что в заведении будут два VIP-зала.

Видео: Григорий Лепс, vk.com.

Заведение появится в центре города. Судя по карточке заведения на 2ГИС, он появится на Урицкого, 94.

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