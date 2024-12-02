В Красноярске откроется резиденция Деда Мороза — всего на 6 дней

Posted 2 декабря, 11:20
Published 2 декабря, 11:20
Modified 2 декабря, 11:39
Updated 2 декабря, 11:39
Как сообщили в пресс-службе острова, формат работы резиденции в этом году изменили — теперь она будет работать с 11:00 до 20:00 только в выходные дни на протяжении трех недель:
Посещение бесплатное. Резиденция находится недалеко от озера Любовь и пространства «Маленький Татышев» — вот точное местоположение.
Для гостей еще подготовили новогодние игры, развлечения и катания в упряжке с хаски и оленем.