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Posted 2 декабря, 11:20

Published 2 декабря, 11:20

Modified 2 декабря, 11:39

Updated 2 декабря, 11:39

В Красноярске откроется резиденция Деда Мороза — всего на 6 дней

В Красноярске откроется резиденция Деда Мороза — всего на 6 дней

2 декабря 2024, 11:20
Фото: t.me/tatyshev_park.
В Красноярске на острове Татышев откроется резиденция Деда Мороза.

Как сообщили в пресс-службе острова, формат работы резиденции в этом году изменили — теперь она будет работать с 11:00 до 20:00 только в выходные дни на протяжении трех недель:

  • 7 и 8 декабря;
  • 14 и 15 декабря;
  • 20 и 21 декабря;

Посещение бесплатное. Резиденция находится недалеко от озера Любовь и пространства «Маленький Татышев» — вот точное местоположение.

Для гостей еще подготовили новогодние игры, развлечения и катания в упряжке с хаски и оленем.

  • В декабре 2022 года у резиденции Деда Мороза устроили разборки. Дело в том, что нескольких детей не пустили к новогоднему волшебнику после 18:00, так как у площадки закончилось время работы. Родители пытались добиться, чтобы Дед Мороз принял детей, но в итоге все переросло в конфликт с криками и детским плачем.
  • В 2023 обошлось без инцидентов. Однако у резиденции собирались огромные очереди.
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