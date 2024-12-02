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Posted 2 декабря, 06:53

Published 2 декабря, 06:53

Modified 2 декабря, 07:15

Updated 2 декабря, 07:15

Красноярцы жалуются на дымку над городом и запах гари

Красноярск снова заволокло едкой дымкой. Где дышится хуже всего?

2 декабря 2024, 06:53
Фото: prmira.ru.

Красноярцы жалуются на дымку над городом и запах гари

Сегодня, 2 декабря, в Красноярске официально закончился режим НМУ. Однако красноярцы жалуются на едкую дымку, которая заволокла весь город.

Режим «черного неба» ввели в Красноярске вечером 30 ноября, он должен был продлиться до 13:00 2 декабря. Однако сегодня утром город накрыла дымка.

Один из красноярцев в разговоре с «Проспектом Мира» рассказал, что у него астма и он не может нормально дышать.

«Если честно, то я давно не чувствовал в городе настолько едкого запаха гари. Я живу в центре города и уже с утра не могу нормально дышать».

Еще одна жительница Красноярска пожаловалась нам на то, что сегодня после появления дымки ничего кроме запаха гари она теперь не чувствует.

О неприятном запахе сообщают и другие жители города. По данным сервиса nebo.live, воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Хуже всего дышится на улицах Калинина, Киренского, Железнодорожников, Менжинского, Декабристов Маерчака, Горького, Красной Армии и других.

Фото: nebo.live

Судя по датчикам минэкологии края, автоматизированный пункт фиксирует превышение в 1,5 раза диоксида азота в Северном. При этом другие датчики сообщают, что превышений других вредных веществ нет.

Корреспонденту «ПМ» в отделе прогнозирования радиационного мониторинга сообщили, что продлевать режим «черного неба» в Красноярске не планируется.

  • До этого мы рассказывали о том, что в субботу в Красноярске было зафиксировано превышение по диоксиду азота — в Северном, по диоксиду серы — в Ветлужанке.
  • 1 декабря автоматизированный пункт наблюдения в Солнечном показал превышения по сероводороду — 1,59 ПДКмр.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Воздух#НМУ#Качество воздуха#Загрязнение воздуха
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