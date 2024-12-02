Красноярск снова заволокло едкой дымкой. Где дышится хуже всего?

Posted 2 декабря, 06:53
Published 2 декабря, 06:53
Modified 2 декабря, 07:15
Updated 2 декабря, 07:15
Режим «черного неба» ввели в Красноярске вечером 30 ноября, он должен был продлиться до 13:00 2 декабря. Однако сегодня утром город накрыла дымка.
Один из красноярцев в разговоре с «Проспектом Мира» рассказал, что у него астма и он не может нормально дышать.
«Если честно, то я давно не чувствовал в городе настолько едкого запаха гари. Я живу в центре города и уже с утра не могу нормально дышать».
Еще одна жительница Красноярска пожаловалась нам на то, что сегодня после появления дымки ничего кроме запаха гари она теперь не чувствует.
О неприятном запахе сообщают и другие жители города. По данным сервиса nebo.live, воздух загрязнен во всех районах Красноярска. Хуже всего дышится на улицах Калинина, Киренского, Железнодорожников, Менжинского, Декабристов Маерчака, Горького, Красной Армии и других.
Судя по датчикам минэкологии края, автоматизированный пункт фиксирует превышение в 1,5 раза диоксида азота в Северном. При этом другие датчики сообщают, что превышений других вредных веществ нет.
Корреспонденту «ПМ» в отделе прогнозирования радиационного мониторинга сообщили, что продлевать режим «черного неба» в Красноярске не планируется.