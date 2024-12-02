В Красноярском крае 74-летний пенсионер ограбил 6 квартир

Posted 2 декабря, 01:40
Published 2 декабря, 01:40
Modified 2 декабря, 06:29
Updated 2 декабря, 06:29
Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2022 года в полицию начали обращаться жители Уяра. Они рассказывали, что неизвестный взломал в их квартире двери или окна, после чего похитил электроинструменты и т. д.
За два года злоумышленник ограбил 6 квартир и одно нежилое помещение, но так и не попался правоохранителям. Однако в конце ноября грабителя поймали с ножом, кусачками и похищенным электрокабелем.
Подозреваемым оказался 74-летний житель Уяра, которого неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражи.
Во время обыска в квартире пенсионера нашли часть похищенного имущества. Общая сумма ущерба — больше 180 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже (пункт «а» часть 3 статья 158 УК РФ).
Суд отправил мужчину в СИЗО — там он пробудет до 26 февраля 2025 года.