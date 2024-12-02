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Posted 2 декабря, 02:14

Published 2 декабря, 02:14

Modified 2 декабря, 03:30

Updated 2 декабря, 03:30

В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы в период НМУ

В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы в период НМУ

2 декабря 2024, 02:14
Фото: prmira.ru.
Сегодня, 2 декабря, в Красноярске идет третий и заключительный день действия режима НМУ. В минэкологии края рассказали, чем дышали красноярцы в период «черного неба».

В Красноярске в минувшую субботу, 30 ноября, на три дня ввели режим НМУ. Планируется, что он продлится до 13:00 2 декабря.

В краевом минэкологии края сообщили, что в субботу в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:

В Северном — по диоксиду азота, в Ветлужанке — по диоксиду серы.

В воскресенье автоматизированный пункт наблюдения в Солнечном показал превышения по сероводороду — 1,59 ПДКмр.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Экология#Красноярск#Солнечный#Северный#Ветлужанка#НМУ#Минэкологии края#Режим НМУ
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