В минэкологии рассказали, чем дышали красноярцы в период НМУ

Posted 2 декабря, 02:14
Published 2 декабря, 02:14
Modified 2 декабря, 03:30
Updated 2 декабря, 03:30
В Красноярске в минувшую субботу, 30 ноября, на три дня ввели режим НМУ. Планируется, что он продлится до 13:00 2 декабря.
В краевом минэкологии края сообщили, что в субботу в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:
В Северном — по диоксиду азота, в Ветлужанке — по диоксиду серы.
В воскресенье автоматизированный пункт наблюдения в Солнечном показал превышения по сероводороду — 1,59 ПДКмр.