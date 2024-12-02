Волонтер Ксения Левинцева: «Наша задача — заставить раненых улыбнуться»

В общей сложности волонтеры помогли военным из 17 подразделений, пять из них — постоянные подопечные. Ксения и ее команда работают не только в Ростове-на-Дону: за два года добровольческой деятельности они помогли 15 госпиталям, семь из которых — на территории Ростовской области, еще восемь — на Артемовском, Луганском и Запорожском направлении.