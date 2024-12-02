Завершено масштабное обновление станции Исилькуль в Омской области

Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД», отметил, что станция Исилькуль является важным звеном Западно-Сибирской магистрали. Ее главная особенность в том, что она пограничная как между двумя дорогами, так и между двумя государствами.