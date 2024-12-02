Жители Черемушек жалуются на перебои со светом. Подозревают строящийся ЖК

Posted 2 декабря, 09:52
Published 2 декабря, 09:52
Modified 2 декабря, 09:54
Updated 2 декабря, 09:54
В редакцию «Проспекта Мира» обратился житель Черемушек. Мужчина рассказал, что в минувшее воскресенье, 1 декабря, в микрорайоне часть домов снова остались без света.
Красноярец заявил, что за последние три недели это уже второе крупное отключение и электричество стабильно пропадает в одних и тех же домах.
Судя по сайту 005, электричества на этот раз не было по следующим адресам:
«По данным диспетчерской 005, перебои электроснабжения вызваны авариями, но, если честно, во все это не верится. Местные жители грешат на ЖК „Новые Черёмушки“, ведь именно их строительство положило начало периодическим проблемам со светом. Именно этой осенью проблема с временным отсутствием электроэнергии стала достаточно острой.
До „Россетей“ дозвониться невозможно. В течение нескольких минут ты 2-3 в очереди, а потом сообщают об отсутствии свободных операторов и просят сделать обращение, которое они „незамедлительно“ рассмотрят и перезвонят».
Мужчина признался, что регулярные перебои со светом мешают повседневной жизни.
«Проспекту Мира» в «Россетях» объяснили, что отключение электроэнергии в Черемушках не связано со строительство нового ЖК.
«Основная причина заключается в изношенности сетей и длительном сроке эксплуатации объектов электросетевого хозяйства (уровень износа оборудования по филиалу достигает 82%).
Вечером 1 декабря технологическое нарушение произошло из-за повреждения кабельной линии. На время проведения ремонтных работ потребители были переведены на резервное питание. Перерыв в электроснабжении составил около 20 минут.
В целом следует отметить, что улучшение качества энергоснабжения в микрорайоне, как и ремонт ветхих сетей в других районах города, требует комплексного подхода. Проведение капитального обновления инфраструктуры исключительно за счет тарифных средств невозможно».
В компании отмечают, что из-за недостатка финансирования замену оборудования приходится проводить в наиболее проблемных местах.
Ускорить процесс модернизации, продолжают в «Россетях», можно благодаря заключению регуляторного соглашения между энергокомпанией и органами власти.
«В нем предусмотрены дополнительные ресурсы на обновление электросетевой инфраструктуры и мероприятия по улучшению качества электроснабжения потребителей».