Жители Красноярского края стали чаще болеть чесоткой. Где заболевших больше всего?

Posted 2 декабря, 02:35
Published 2 декабря, 02:35
Modified 2 декабря, 03:30
Updated 2 декабря, 03:30
Чесотка — паразитарное заболевание кожных покровов, причиной которого является чесоточный клещ. Источником чесотки является больной человек, при тесном телесном контакте с которым происходит заражение.
По данным краевого Роспотребнадзора, в Красноярском крае чесоткой чаще болеют взрослые — 69,4%. При этом специалисты отмечают рост заболевших среди детей — 30 случаев против 17 в минувшем году.
Больше всего случаев чесотки зарегистрировано в Красноярске, Дивногорске, Канске, Енисейске и Ачинске.
Кроме того, заболевшие были среди жителей Лесосибирска, Назарова, Богучанского и Ужурского районов.
Основным симптомом чесотки является зуд, усиливающийся ночью. Кроме того, для этого заболевания характерны сыпь, наличие чесоточных ходов — возвышающаяся прямая или изогнутая линия беловато-сероватого или грязно-серого цвета, длина которого составляет 5-7 мм.
Профилактика: мыть руки; принимать душ; стирать вещи при температуре выше 60 градусов и гладить белье; использовать только личную одежду и белье.
Лечение при чесотке назначается только врачом.