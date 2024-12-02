Жители Красноярского края стали чаще болеть чесоткой. Где заболевших больше всего?

Около 100 жителей Красноярского края заболели чесоткой с начала 2024 года

В Красноярском крае люди стали чаще болеть чесоткой. За 10 месяцев этого года заболевание нашли у 98 человек, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Чесотка — паразитарное заболевание кожных покровов, причиной которого является чесоточный клещ. Источником чесотки является больной человек, при тесном телесном контакте с которым происходит заражение. По данным краевого Роспотребнадзора, в Красноярском крае чесоткой чаще болеют взрослые — 69,4%. При этом специалисты отмечают рост заболевших среди детей — 30 случаев против 17 в минувшем году. Больше всего случаев чесотки зарегистрировано в Красноярске, Дивногорске, Канске, Енисейске и Ачинске. Кроме того, заболевшие были среди жителей Лесосибирска, Назарова, Богучанского и Ужурского районов. Основным симптомом чесотки является зуд, усиливающийся ночью. Кроме того, для этого заболевания характерны сыпь, наличие чесоточных ходов — возвышающаяся прямая или изогнутая линия беловато-сероватого или грязно-серого цвета, длина которого составляет 5-7 мм. Профилактика: мыть руки; принимать душ; стирать вещи при температуре выше 60 градусов и гладить белье; использовать только личную одежду и белье. Лечение при чесотке назначается только врачом. Читайте также: У скольких красноярцев есть ВИЧ? Как они заразились? И сколько больных умирает Больше 1,5 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рук В Туве подростки заражаются сифилисом. А что происходит в Красноярском крае?