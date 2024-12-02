prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 02:35

Published 2 декабря, 02:35

Modified 2 декабря, 03:30

Updated 2 декабря, 03:30

Около 100 жителей Красноярского края заболели чесоткой с начала 2024 года

Жители Красноярского края стали чаще болеть чесоткой. Где заболевших больше всего?

2 декабря 2024, 02:35
Фото: 1MI.

Около 100 жителей Красноярского края заболели чесоткой с начала 2024 года

В Красноярском крае люди стали чаще болеть чесоткой. За 10 месяцев этого года заболевание нашли у 98 человек, что на 19,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Чесотка — паразитарное заболевание кожных покровов, причиной которого является чесоточный клещ. Источником чесотки является больной человек, при тесном телесном контакте с которым происходит заражение.

По данным краевого Роспотребнадзора, в Красноярском крае чесоткой чаще болеют взрослые — 69,4%. При этом специалисты отмечают рост заболевших среди детей — 30 случаев против 17 в минувшем году.

Больше всего случаев чесотки зарегистрировано в Красноярске, Дивногорске, Канске, Енисейске и Ачинске.

Кроме того, заболевшие были среди жителей Лесосибирска, Назарова, Богучанского и Ужурского районов.

Основным симптомом чесотки является зуд, усиливающийся ночью. Кроме того, для этого заболевания характерны сыпь, наличие чесоточных ходов — возвышающаяся прямая или изогнутая линия беловато-сероватого или грязно-серого цвета, длина которого составляет 5-7 мм.

Профилактика: мыть руки; принимать душ; стирать вещи при температуре выше 60 градусов и гладить белье; использовать только личную одежду и белье.

Лечение при чесотке назначается только врачом.

Читайте также:
У скольких красноярцев есть ВИЧ? Как они заразились? И сколько больных умираетБольше 1,5 тысяч жителей Красноярского края заразились паразитами из-за немытых рукВ Туве подростки заражаются сифилисом. А что происходит в Красноярском крае?
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Здоровье#Дети#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания#Взрослые
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика