Зимы не будет? И морозов? Декабрь в Красноярске будет теплее обычного

Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что последний месяц года ожидается тёплым — 30-градусных морозов можно не ждать. Синоптик говорит, что пик похолоданий ожидается в середине месяца. Остальные дни будут либо в пределах, либо выше климатических значений.