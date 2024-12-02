Зимы не будет? И морозов? Декабрь в Красноярске будет теплее обычного

Posted 2 декабря, 09:08
Published 2 декабря, 09:08
Modified 2 декабря, 13:47
Updated 2 декабря, 13:47
Ульянов рассказал в эфире «КП-Красноярск», что последний месяц года ожидается тёплым — 30-градусных морозов можно не ждать. Синоптик говорит, что пик похолоданий ожидается в середине месяца. Остальные дни будут либо в пределах, либо выше климатических значений.
Среднемесячная температура может превысить климатические значения на 1-2 градуса.
Первая неделя декабря в Красноярске, говорит Ульянов, будет снежная. С 3 по 6 декабря ожидается от 0 до –6 градусов.
В середине декабря немного похолодает. Ожидают от –10 до –15 градусов. Возможно, что будет теплее на три градуса.