Эксперты выяснили, за сколько красноярцы могут накопить миллион рублей

Posted 3 декабря, 03:26
Published 3 декабря, 03:26
Modified 3 декабря, 03:56
Updated 3 декабря, 03:56
Аналитики выяснили, за сколько россияне смогут собрать один миллион рублей. При подсчетах эксперты учитывали медианную зарплату жителей каждого региона.
Красноярский край занял 18 место из 85. Как утверждают авторы рейтинга, красноярцам нужно 7 лет для накопления 1 миллиона рублей (при хранении средств на пополняемом вкладе).
При этом 6,5% жителей края, отмечают аналитики, не смогут накопить необходимую сумму даже за 10 лет работы.