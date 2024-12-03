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Posted 3 декабря, 03:26

Published 3 декабря, 03:26

Modified 3 декабря, 03:56

Updated 3 декабря, 03:56

Эксперты выяснили, за сколько красноярцы могут накопить миллион рублей

Эксперты выяснили, за сколько красноярцы могут накопить миллион рублей

3 декабря 2024, 03:26
Фото: 1MI.
Стало известно, сколько времени нужно жителям Красноярского края, чтобы накопить 1 миллион рублей. Исследование провели эксперты РИА Новости.

Аналитики выяснили, за сколько россияне смогут собрать один миллион рублей. При подсчетах эксперты учитывали медианную зарплату жителей каждого региона.

Красноярский край занял 18 место из 85. Как утверждают авторы рейтинга, красноярцам нужно 7 лет для накопления 1 миллиона рублей (при хранении средств на пополняемом вкладе).

При этом 6,5% жителей края, отмечают аналитики, не смогут накопить необходимую сумму даже за 10 лет работы.

  • До этого аналитики заявили, что почти каждый четвертый житель Красноярского края зарабатывает больше 100 тысяч рублей.
  • Тут мы рассказывали о том, что почти 40% красноярцев не хватает зарплаты на основные нужды.
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