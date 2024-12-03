Эксперты выяснили, за сколько красноярцы могут накопить миллион рублей

При этом 6,5% жителей края, отмечают аналитики, не смогут накопить необходимую сумму даже за 10 лет работы.

Красноярский край занял 18 место из 85. Как утверждают авторы рейтинга, красноярцам нужно 7 лет для накопления 1 миллиона рублей (при хранении средств на пополняемом вкладе).

Аналитики выяснили, за сколько россияне смогут собрать один миллион рублей. При подсчетах эксперты учитывали медианную зарплату жителей каждого региона.

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