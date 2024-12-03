«Это остатки планеты Фаэтон»: красноярцы в декабре увидят яркий звездопад

Posted 3 декабря, 02:51
Published 3 декабря, 02:51
Modified 3 декабря, 02:52
Updated 3 декабря, 02:52
В ночь на 14 декабря красноярцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов — метеорный поток Геминиды. За час над небом Красноярска будет пролетать около 150 метеоров — это остатки малой планеты Фаэтон.
Ученые отмечают, что наблюдать за звездопадом можно будет всю ночь. Однако они предупреждают, что наблюдениям будет мешать яркий свет от практически полной Луны.
22 декабря своего максимума достигнет метеорный поток Урсиды. В час ожидается от 10 до 100 падающих «звезд».
Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков отмечает, что в декабре красноярцев ждут еще несколько интересных астрономических события.
Так, вечером 5 декабря Луна пройдет рядом с Венерой, 8 декабря — с Сатурном. 14 декабря Луна окажется рядом с Плеядами. Красноярцам советуют наблюдать за этим событием после полуночи.