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Posted 3 декабря, 02:51

Published 3 декабря, 02:51

Modified 3 декабря, 02:52

Updated 3 декабря, 02:52

Метеорный поток Геминиды

«Это остатки планеты Фаэтон»: красноярцы в декабре увидят яркий звездопад

3 декабря 2024, 02:51
Фото: Университет Решетнёва. Метеорный поток Геминиды

Красноярцы в декабре смогут увидеть один из самых ярких звездопадов

В декабре жителей Красноярска ждут несколько интересных астрономических явлений. Об этом рассказали в Университете Решетнева.

В ночь на 14 декабря красноярцы смогут увидеть один из самых ярких звездопадов — метеорный поток Геминиды. За час над небом Красноярска будет пролетать около 150 метеоров — это остатки малой планеты Фаэтон.

Метеорный поток ГеминидыМетеорный поток Геминиды
Метеорный поток Геминиды. Фото: Университет Решетнёва

Ученые отмечают, что наблюдать за звездопадом можно будет всю ночь. Однако они предупреждают, что наблюдениям будет мешать яркий свет от практически полной Луны.

22 декабря своего максимума достигнет метеорный поток Урсиды. В час ожидается от 10 до 100 падающих «звезд».

Метеорный поток УрсидыМетеорный поток Урсиды
Метеорный поток Урсиды. Фото: Университет Решетнёва

Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков отмечает, что в декабре красноярцев ждут еще несколько интересных астрономических события.

Луна рядом с ВенеройЛуна рядом с Венерой
Луна рядом с СатурномЛуна рядом с Сатурном
Луна окажется рядом с ПлеядамиЛуна окажется рядом с Плеядами
Луна рядом с Венерой. Фото: Университет Решетнёва

Так, вечером 5 декабря Луна пройдет рядом с Венерой, 8 декабря — с Сатурном. 14 декабря Луна окажется рядом с Плеядами. Красноярцам советуют наблюдать за этим событием после полуночи.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Астрономия#Луна#Звездопад#Наблюдение#Звезды#Метеор#Университет Решетнева
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