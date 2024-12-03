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Posted 3 декабря, 09:08

Published 3 декабря, 09:08

Modified 3 декабря, 09:10

Updated 3 декабря, 09:10

Фонд Мельниченко начинает новогоднюю акцию «Елка желаний»

Фонд Мельниченко начинает новогоднюю акцию «Елка желаний»

3 декабря 2024, 09:08
Фото: aimfond.ru.
Новогодняя акция «Елка желаний» стартовала 1 декабря. Благотворительное мероприятия проводится совместно с «Сибирской генерирующей компанией».

Скоро специальные шары с детскими желаниями украсят новогодние елки предприятий Енисейской ТГК (ТГК-13) (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) и елку в Фонде Мельниченко. Честь примерить новогодний костюм самого главного волшебника — Деда Мороза, представится руководителям предприятий компании. Случайным образом они будут выбирать шары с желаниями ребят и объявлять победителей.

Принять участие в новогодней лотерее счастья могут ученики «Профклассов.ФМ» и «Центров Талантов.ФМ», а также дети сотрудников компании. Чтобы исполнить свою мечту, ребятам необходимо загадать желание, а затем оставить заявку на профориентационной платформе «Вовлекай». Сделать это надо с 1 по 10 декабря 2024 года.

Участникам акции организаторы предлагают выбрать один из трех вариантов подарков:

  • Материальный (например, мерч Фонда Мельниченко)
  • Нематериальный (например, участие в образовательном лагере Фонда Мельниченко в январе 2025 года)
  • Сюрприз (что дарить — решит Дед Мороз).

А исполняться желания будут в преддверии волшебного праздника с 10 по 20 декабря 2024.

#Владислав Савончик
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