Фонд Мельниченко начинает новогоднюю акцию «Елка желаний»

Posted 3 декабря, 09:08
Published 3 декабря, 09:08
Modified 3 декабря, 09:10
Updated 3 декабря, 09:10
Скоро специальные шары с детскими желаниями украсят новогодние елки предприятий Енисейской ТГК (ТГК-13) (подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь) и елку в Фонде Мельниченко. Честь примерить новогодний костюм самого главного волшебника — Деда Мороза, представится руководителям предприятий компании. Случайным образом они будут выбирать шары с желаниями ребят и объявлять победителей.
Принять участие в новогодней лотерее счастья могут ученики «Профклассов.ФМ» и «Центров Талантов.ФМ», а также дети сотрудников компании. Чтобы исполнить свою мечту, ребятам необходимо загадать желание, а затем оставить заявку на профориентационной платформе «Вовлекай». Сделать это надо с 1 по 10 декабря 2024 года.
Участникам акции организаторы предлагают выбрать один из трех вариантов подарков:
А исполняться желания будут в преддверии волшебного праздника с 10 по 20 декабря 2024.