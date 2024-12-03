Фонд Мельниченко начинает новогоднюю акцию «Елка желаний»

Принять участие в новогодней лотерее счастья могут ученики «Профклассов.ФМ» и «Центров Талантов.ФМ», а также дети сотрудников компании. Чтобы исполнить свою мечту, ребятам необходимо загадать желание, а затем оставить заявку на профориентационной платформе «Вовлекай». Сделать это надо с 1 по 10 декабря 2024 года.