Футбольный тренер из Солнечного ответил на обвинения в коррупции

Тренер Антон Богодельщиков в разговоре с «ПМ» подтвердил, что уволился из структуры СШОР «Рассвет» 30 мая 2024 года — утверждает, что по собственному желанию. По словам тренера, давление со стороны руководства на него не оказывалось. Что касается платных тренировок, то Богодельщиков ответил, что каждый тренер имеет право устроиться на дополнительную работу, так поступают многие тренеры.