Футбольный тренер из Солнечного ответил на обвинения в коррупции

Posted 3 декабря, 11:15
Published 3 декабря, 11:15
Modified 3 декабря, 11:17
Updated 3 декабря, 11:17
Ранее родители тренирующихся в футбольном клуб «Ротор» детей обратились в редакцию «ПМ» с жалобами на тренера Антона Богодельщикова. По их словам, бывший тренер клуба якобы взимал с них деньга за бесплатные тренировки. Подробнее об этом можете прочесть здесь.
Тренер Антон Богодельщиков в разговоре с «ПМ» подтвердил, что уволился из структуры СШОР «Рассвет» 30 мая 2024 года — утверждает, что по собственному желанию. По словам тренера, давление со стороны руководства на него не оказывалось. Что касается платных тренировок, то Богодельщиков ответил, что каждый тренер имеет право устроиться на дополнительную работу, так поступают многие тренеры.
«Я заключал договоры с родителями исключительно со своей частной школой. Заключать договоры с МАУДО СШОР „Рассвет“ я никак не мог, потому что их не существует в принципе», — отметил тренер.
Богодельщиков заявил, что работая в школах, он оказывал дополнительные платные услуги на основании договора, который заключался со школой.
«Из-за отсутствия зимней площадки для бесплатных тренировок приходилось оставлять только платные группы, которые за свой счет арендовали помещения в с/к „Солнечный“. Надеюсь, с появлением футбольного манежа в Солнечном появится и возможность тренировок бесплатных групп. Эту необходимость я лично отмечал в 2023 году при посещении губернатором футбольного клуба», — добавил тренер.
Часть родителей жаловалась, что Антон Богодельщиков уделял недостаточно внимания тренировкам второстепенных составов «Ротора», обучение в которых было платным. По словам одной из родительниц, Елены, ее ребенок ничему не научился из-за проблем с тренерским составом. Антон Богодельщиков в свою очередь, отрицает эти обвинения:
«С ребенком Елены работали такие тренеры как: Козловцев Иван Александрович — 4 место на финале ДФЛ в Сочи в возрастной категории 2015 года в 2023 году; Дмитриев Александр Юрьевич — чемпион Сибири по мини-футболу, а так же неоднократный чемпион Сибири по большому футболу в возрастной категории 2009 года. Компетентность данных тренеров не вызывает сомнений».
Что касается заявления Елены о том, что на соревнованиях не присутствовали дежурные врачи, то тренер Богодельщиков утверждает, что это недостоверная информация:
«Для проведения соревнований присутствие медика было обязательно. На стадионе „Ротор“ нет штатного медика и поэтому приходилось нанимать медика и соответственно оплачивать его рабочий день».
В ответ на обвинения родителей, Богодельщиков отметил, что не считает себя «гениальным тренером» и не приписывает себе чужие заслуги. Он добавил, что гордится победами своих учеников, среди которых есть чемпионы Красноярского края и Сибири по футболу и мини-футболу:
«Шесть игроков, подготовленные мной, заключили профессиональные контракты. Двое еще на подходе: Твердяков [заключает контракт] с ФК „Рассвет“, Зорин — с ФК „Енисей“».