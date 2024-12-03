Гигантский склад Ozon появился под Красноярском

В целом предполагается, что логопарк займет около 600 тысяч квадратов. Сообщается, что в проект вложат 30 миллиардов рублей. Работать в комплексах будут 9,6 тысячи человек. В корпорации заявляют, что это будет «самый масштабный логистический объект в Красноярском крае».