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Posted 3 декабря, 05:09

Published 3 декабря, 05:09

Modified 3 декабря, 05:18

Updated 3 декабря, 05:18

Гигантский склад Ozon появился под Красноярском

Гигантский склад Ozon появился под Красноярском

3 декабря 2024, 05:09
Фото: mega-stroy.su.
Компания Ozon арендовала один из блоков логистического комплекса «Емельяновский» в деревне Старцево под Красноярском. Компания сняла 36 тысячи квадратных метров в комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации развития Енисейской Сибири.

Здание склада поставили на участке площадью 6,7 гектара. Стройку завершили, здание начали эксплуатировать месяц назад, а сейчас в качестве первого арендатора выступила фирма Ozon. Компания сможет запустить свою работу через полгода.

«Сейчас ведется монтаж стеллажей компании и подготовка складских помещений. Запустить в работу склад собираются примерно через полгода», — сообщил «7 каналу Красноярск» представитель пресс-службы «Енисейской Сибири» Андрей Оланов.

Всего под Красноярском планируют открыть несколько складов и логистических центров. До февраля 2025 года планируют достроить еще одно крупное складское здание площадью 30 тысяч квадратов, а позднее — третье складское здание площадью 41 тысяча квадратов.

В целом предполагается, что логопарк займет около 600 тысяч квадратов. Сообщается, что в проект вложат 30 миллиардов рублей. Работать в комплексах будут 9,6 тысячи человек. В корпорации заявляют, что это будет «самый масштабный логистический объект в Красноярском крае».

Инвесторы сообщают, что арендаторами парка будут различные логистические компании, предприятия оптовой и розничной торговли, а также маркетплейсы.

Инвестор проекта — ООО «Мега-Строй-М». Это подмосковная компания, которая занимается проектированием и строительством индустриальных, логистических и торговых комплексов.

  • Ранее Ozon сообщал, что собирается строить склад в Красноярске.
  • Еще под Красноярском строится склад Wildberries. Муж основательницы маркетплейса Wildberries и ее деловой партнер Владислав Бакальчук заявлял, что из-за конфликта и развода семьи под Красноярском приостановили строительство логистического комплекса маркетплейса (как и в других городах России и СНГ). В самой компании говорят, что на сроки конфликт не повлияет.
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