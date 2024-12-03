Гигантский склад Ozon появился под Красноярском

Posted 3 декабря, 05:09
Published 3 декабря, 05:09
Modified 3 декабря, 05:18
Updated 3 декабря, 05:18
Здание склада поставили на участке площадью 6,7 гектара. Стройку завершили, здание начали эксплуатировать месяц назад, а сейчас в качестве первого арендатора выступила фирма Ozon. Компания сможет запустить свою работу через полгода.
«Сейчас ведется монтаж стеллажей компании и подготовка складских помещений. Запустить в работу склад собираются примерно через полгода», — сообщил «7 каналу Красноярск» представитель пресс-службы «Енисейской Сибири» Андрей Оланов.
Всего под Красноярском планируют открыть несколько складов и логистических центров. До февраля 2025 года планируют достроить еще одно крупное складское здание площадью 30 тысяч квадратов, а позднее — третье складское здание площадью 41 тысяча квадратов.
В целом предполагается, что логопарк займет около 600 тысяч квадратов. Сообщается, что в проект вложат 30 миллиардов рублей. Работать в комплексах будут 9,6 тысячи человек. В корпорации заявляют, что это будет «самый масштабный логистический объект в Красноярском крае».
Инвесторы сообщают, что арендаторами парка будут различные логистические компании, предприятия оптовой и розничной торговли, а также маркетплейсы.
Инвестор проекта — ООО «Мега-Строй-М». Это подмосковная компания, которая занимается проектированием и строительством индустриальных, логистических и торговых комплексов.