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Posted 3 декабря, 05:58

Published 3 декабря, 05:58

Modified 3 декабря, 06:00

Updated 3 декабря, 06:00

Химики не верят, что четверых детей из Красной Сопки мог убить дихлофос

Химики не верят, что четверых детей из Красной Сопки мог убить дихлофос

3 декабря 2024, 05:58
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Некоторые химики заявляют, что дихлофос не мог стать причиной смерти четверых детей из Красной Сопки.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.

26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.

2 декабря следствие получило результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила из-за острого отравления деструктивным ядом — инсектицидами. Как уточнили в СК, к отравлению привело неправильное использование дихлофоса.

Химик Сергей Сохранный связался с изданием krsk.aif.ru и сообщил, что семья не могла отравиться дихлофосом.

Как пишет издание, Сохранный сейчас пенсионер. В советское время он работал на НПО «Аэрозоль» в Риге. Был разработчиком рецептур ряда аэрозольных препаратов, в том числе и инсектицида Перфос-П.

Химик уверяет, что современный дихлофос гораздо не так токсичен.

«Самый токсичный компонент дихлофоса — циперметрин, его смертельная доза 250 мг на килограмм тела. Для отравления ребенка весом 10 кг потребуется 2,5 грамма циперметрина, а в двух баллонах дихлофоса его было всего 1,4 грамма! Значит для гарантированного отравления потребуется три-четыре баллона, причем весь этот дихлофос следует употребить внутрь, а не разбрызгать по комнатам и подышать парами!
Добавлю, что никаких „паров“ циперметрина в воздухе не бывает — это нелетучее вещество. Мелкие капли аэрозоля конечно долго висят в воздухе, но за два часа после обработки осядут сами, а значит проветривание играет чисто символическую роль», — объясняет Сохранный.

При этом в СК утверждают, что к смерти детей привело неправильное использование дихлофоса. Средство в большом количестве попало на еду, посуду и одежду. Правильное использование средства, добавляют в ведомстве, безопасно.

Издание попросило оценить это мнение другого эксперта — кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрея Дорохова. Он в основном согласился с Сохранным.

«В современном „дихлофосе“ никакого дихлофоса нет. Он содержит циперметрины, которые безопасны для людей и животных и смертельного отравления вызвать не могут», — сказал Дорохов.
  • Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», ранее заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи — в аэрозоле достаточно компонентов для борьбы с насекомыми, но «причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут».
  • Другие эксперты сообщили, что отравление дихлофосом и смерть от него возможны. Биолог Мария Игнатенко отмечала, что у человека может возникнуть интоксикация, если он распылит слишком много вещества.
#София Штейнберг#Люди#Общество#Дети#Смерть#СК#Отравление#Красная Сопка#Отравление семьи#Дихлофос
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