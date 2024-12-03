Химики не верят, что четверых детей из Красной Сопки мог убить дихлофос

Posted 3 декабря, 05:58
Published 3 декабря, 05:58
Modified 3 декабря, 06:00
Updated 3 декабря, 06:00
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
21 сентября скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух, а в пробах погибшего мальчика нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Однако производитель средства заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи.
26 сентября в СК сообщили, что в пробах продуктов, которые изъяли из сельского магазина и дома отравившейся семьи, не нашли опасных веществ.
2 декабря следствие получило результаты судебно-медицинской экспертизы. Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила из-за острого отравления деструктивным ядом — инсектицидами. Как уточнили в СК, к отравлению привело неправильное использование дихлофоса.
Химик Сергей Сохранный связался с изданием krsk.aif.ru и сообщил, что семья не могла отравиться дихлофосом.
Как пишет издание, Сохранный сейчас пенсионер. В советское время он работал на НПО «Аэрозоль» в Риге. Был разработчиком рецептур ряда аэрозольных препаратов, в том числе и инсектицида Перфос-П.
Химик уверяет, что современный дихлофос гораздо не так токсичен.
«Самый токсичный компонент дихлофоса — циперметрин, его смертельная доза 250 мг на килограмм тела. Для отравления ребенка весом 10 кг потребуется 2,5 грамма циперметрина, а в двух баллонах дихлофоса его было всего 1,4 грамма! Значит для гарантированного отравления потребуется три-четыре баллона, причем весь этот дихлофос следует употребить внутрь, а не разбрызгать по комнатам и подышать парами!
Добавлю, что никаких „паров“ циперметрина в воздухе не бывает — это нелетучее вещество. Мелкие капли аэрозоля конечно долго висят в воздухе, но за два часа после обработки осядут сами, а значит проветривание играет чисто символическую роль», — объясняет Сохранный.
При этом в СК утверждают, что к смерти детей привело неправильное использование дихлофоса. Средство в большом количестве попало на еду, посуду и одежду. Правильное использование средства, добавляют в ведомстве, безопасно.
Издание попросило оценить это мнение другого эксперта — кандидата химических наук, доцента кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрея Дорохова. Он в основном согласился с Сохранным.
«В современном „дихлофосе“ никакого дихлофоса нет. Он содержит циперметрины, которые безопасны для людей и животных и смертельного отравления вызвать не могут», — сказал Дорохов.