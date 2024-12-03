Кому можно и нельзя есть хурму: красноярцам рассказали о ее пользе и вреде

Красноярцам рассказали, чем полезна хурма, а кому ее есть нельзя

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, чем полезна хурма, сколько можно съесть без вреда для здоровья, а также о том, кому лучше не стоит употреблять эту ягоду.