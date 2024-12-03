Кому можно и нельзя есть хурму: красноярцам рассказали о ее пользе и вреде

Posted 3 декабря, 06:36
Published 3 декабря, 06:36
Modified 3 декабря, 07:49
Updated 3 декабря, 07:49
Специалисты подчеркивают, что в хурме содержится много бета-каротина, который необходим для здоровья кожи и хорошего зрения.
В одной ягоде среднего размера находится суточная норма йода, поддерживающего работу щитовидной железы.
Кроме того, хурма повышает уровень гемоглобина, положительно влияет на работу печени и почек, укрепляет нервную систему, поддерживает водно-солевой баланс, нормализует давление и пищеварение.
Несмотря на пользу хурмы, она может нанести вред. Так, из-за высокого содержания природных сахаров отказаться от ягоды придется людям с диабетом.
Нежелательно есть хурму людям с больной поджелудочной железой, маленьким детям, пожилым, после операций на брюшной полости, а также в первые месяцы грудного вскармливания — из-за содержания танинов — веществ, придающих ей вяжущий вкус.
«Танины образуют липкую массу, склеивая между собой кусочки пищи, вследствие чего они могут спровоцировать сильные запоры».
В Роспотребнадзоре отмечают, что до и после употребления хурмы лучше не есть молочку, мясо и сыры. Специалисты рекомендуют есть не больше 2-3 ягод в день.