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Posted 3 декабря, 06:36

Published 3 декабря, 06:36

Modified 3 декабря, 07:49

Updated 3 декабря, 07:49

Красноярцам рассказали, чем полезна хурма, а кому ее есть нельзя

Кому можно и нельзя есть хурму: красноярцам рассказали о ее пользе и вреде

3 декабря 2024, 06:36
Фото: freepik.com.

Красноярцам рассказали, чем полезна хурма, а кому ее есть нельзя

В краевом Роспотребнадзоре рассказали красноярцам, чем полезна хурма, сколько можно съесть без вреда для здоровья, а также о том, кому лучше не стоит употреблять эту ягоду.

Специалисты подчеркивают, что в хурме содержится много бета-каротина, который необходим для здоровья кожи и хорошего зрения.

В одной ягоде среднего размера находится суточная норма йода, поддерживающего работу щитовидной железы.

Кроме того, хурма повышает уровень гемоглобина, положительно влияет на работу печени и почек, укрепляет нервную систему, поддерживает водно-солевой баланс, нормализует давление и пищеварение.

Несмотря на пользу хурмы, она может нанести вред. Так, из-за высокого содержания природных сахаров отказаться от ягоды придется людям с диабетом.

Нежелательно есть хурму людям с больной поджелудочной железой, маленьким детям, пожилым, после операций на брюшной полости, а также в первые месяцы грудного вскармливания — из-за содержания танинов — веществ, придающих ей вяжущий вкус.

«Танины образуют липкую массу, склеивая между собой кусочки пищи, вследствие чего они могут спровоцировать сильные запоры».

В Роспотребнадзоре отмечают, что до и после употребления хурмы лучше не есть молочку, мясо и сыры. Специалисты рекомендуют есть не больше 2-3 ягод в день.

  • До этого в краевом Роспотребнадзоре рассказали, какой овощ обладает «отрицательной калорийностью» и является «батарейкой для здоровья».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор#Хурма#Противопоказания#Ягода
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