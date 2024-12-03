Корпоративный университет в Красноярске провел обучение для энергетиков-управленцев

Корпоративный университет СГК включает в себя несколько направлений. Обучающие программы предусмотрены для всех категории сотрудников компании: мастеров, начальников смен участков и цехов и т. д. Они проводятся в виде тренингов, семинаров, мастер-классов во всех городах присутствия компании. Задача этой образовательной платформы — не только дать знания, но и отработать их на практике, чтобы слушатели могли применять их на производстве.