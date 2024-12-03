Корпоративный университет в Красноярске провел обучение для энергетиков-управленцев

Posted 3 декабря, 09:00
Published 3 декабря, 09:00
Modified 3 декабря, 09:02
Updated 3 декабря, 09:02
Вместе с опытным тренером руководители разбирали эффективные методики управления, особенности масштаба мышления на разных уровнях и изучали развитие корпоративной культуры.
Программа обучения включала три блока. Слушатели познакомились с основными практиками менеджмента, подходами к распределению задач и их масштабированию для получения успешного результата, методами контроля исполнительской дисциплины и правилами формирования кадрового резерва отрасли.
«Практика показывает, что у каждого человека есть резерв, который он должен развивать и таким образом совершенствоваться. Данная программа — это уникальная площадка для обмена опытом и лучшими практиками. Кроме того, здесь отрабатываются единые подходы к решению стандартных задач, которые есть на производствах. В работе это существенно экономит время и помогает получить более качественный результат», — отметил бизнес-тренер Константин Ершов.
Полученную теорию слушатели закрепили на практике. Работая в группах, участники обучающего тренинга создавали проекты. Опираясь на собственный опыт, они разрабатывали рекомендации для начинающих руководителей, делились навыком управленческого планирования, делегирования задач и умением получать обратную связь от сотрудников.
«Такие тренинги расширяют кругозор руководителя, дают возможность проанализировать свою работу, перенастроить имеющиеся механизмы управления и выдавать уже более качественный результат», — рассказал директор Красноярского филиала АО «Сибирский инженерно-аналитический центр» Сергей Малиновский.
«Программы меняются, меняются и управленческие концепции. Здесь мы учимся более эффективно взаимодействовать с кадровым резервом, определять уровень компетенций специалиста», — поделился директор Рефтинской ГРЭС Алексей Золотов.
Корпоративный университет СГК включает в себя несколько направлений. Обучающие программы предусмотрены для всех категории сотрудников компании: мастеров, начальников смен участков и цехов и т. д. Они проводятся в виде тренингов, семинаров, мастер-классов во всех городах присутствия компании. Задача этой образовательной платформы — не только дать знания, но и отработать их на практике, чтобы слушатели могли применять их на производстве.
«Программа „Современные практики менеджмента“ — это новый обучающий продукт Корпоративного университета. Он нацелен на повышение эффективности руководителей, дает возможность расшить компетенции и заглянуть за грани своих возможностей. Мы уже получили хорошие отзывы. Этот курс не вместил всех желающих, поэтому надеюсь, что он войдет в число основных программ Корпоративного университета, по которой обучение пройдут все руководители СГК», — рассказала директор по персоналу АО «Енисейская ТГК» Татьяна Пономарева.