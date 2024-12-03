Красноярка стала участницей шоу «Пусть говорят». Её там попросили поплакать

Posted 3 декабря, 12:54
Published 3 декабря, 12:54
Modified 3 декабря, 12:56
Updated 3 декабря, 12:56
Татьяна снялась в выпуске про людей, которые пережили близкие к смерти ситуации: в одного из героев ударила молния, других унесло в море. У самой Татьяны кто-то из семьи выживал, потерявшись в тайге.
Перед выпуском героям давали инструктаж — его часть татьяна вылодила в свои соцсети. В видео слышно, как героям говорят, что можно поплакать:
«Уходим в драматургию. Если есть слезы, поплачем. Это важно, важный момент, я вот прям прошу, это вот прям, это нам надо».
Этот выпуск шоу выйдет через неделю.