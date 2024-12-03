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Posted 3 декабря, 12:54

Published 3 декабря, 12:54

Modified 3 декабря, 12:56

Updated 3 декабря, 12:56

Красноярка стала участницей шоу «Пусть говорят». Её там попросили поплакать

Красноярка стала участницей шоу «Пусть говорят». Её там попросили поплакать

3 декабря 2024, 12:54
Фото: Татьяна Виноградова, соцсети.
Красноярка и визажист Татьяна Виноградова стала участницей шоу «Пусть говорят».

Татьяна снялась в выпуске про людей, которые пережили близкие к смерти ситуации: в одного из героев ударила молния, других унесло в море. У самой Татьяны кто-то из семьи выживал, потерявшись в тайге.

Перед выпуском героям давали инструктаж — его часть татьяна вылодила в свои соцсети. В видео слышно, как героям говорят, что можно поплакать:

«Уходим в драматургию. Если есть слезы, поплачем. Это важно, важный момент, я вот прям прошу, это вот прям, это нам надо».
Видео: Татьяна Виноградова, соцсети.

Этот выпуск шоу выйдет через неделю.

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