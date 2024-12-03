Красноярка заказала убийство детей и получила 6 лет колонии

Posted 3 декабря, 11:31
Published 3 декабря, 11:31
Modified 3 декабря, 11:47
Updated 3 декабря, 11:47
В суде установили, что в апреле 2023 года пенсионерка поссорилась со своими 45-летним сыном и 49-летней дочерью. Она захотела получить их имуществом (два участка с частными домами) и решила пойти на убийство. Рисковать сама она не стала, обратилась к соседу и попросила найти «исполнителя».
После встречи мужчина обратился в полицию, далее за пенсионеркой начали следить силовики. 19 апреля 2023 года мужчина организовал встречу женщины с киллером в парке, где они обсудили все детали и условия. Обвиняемая пообещала «исполнителю» 160 тысяч рублей.
«Она поведала свое желание подстроить несчастный случай. Со стороны преступление должно было выглядеть так: брат убил свою сестру и исчез, а мать страдает по утрате и с болью на душе принимает имущество чад», — поделились в прокуратуре.
3 мая того же года «исполнитель» под контролем силовиков инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице, что якобы зарезал ее дочь. В качестве доказательства отдал «заказчице» сумку дочери и получил 80 тысяч рублей. После передачи денег женщину задержали оперативники.
Женщина вину признала и пояснила: «если бы правоохранители не пресекли мои действия, я бы пошла на убийство своих детей».
Суд признал её виновной в организации приготовления к убийству двух лиц, из корыстных побуждений, по найму (ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 33 п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).