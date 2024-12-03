Красноярка заказала убийство детей и получила 6 лет колонии

В суде установили, что в апреле 2023 года пенсионерка поссорилась со своими 45-летним сыном и 49-летней дочерью. Она захотела получить их имуществом (два участка с частными домами) и решила пойти на убийство. Рисковать сама она не стала, обратилась к соседу и попросила найти «исполнителя».