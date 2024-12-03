Почему так дорого: в приложении такси появилась детализация цены

Posted 3 декабря, 09:54
Published 3 декабря, 09:54
Modified 3 декабря, 11:03
Updated 3 декабря, 11:03
Как объяснили в компании, детализация цены состоит из нескольких блоков:
Детализация формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана после выбора тарифа и маршрута поездки.
«Такая детализация цены поможет пассажирам принять решение: поехать сейчас или подождать, пока спадет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт», — завили в пресс-службе компании.