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Posted 3 декабря, 09:54

Published 3 декабря, 09:54

Modified 3 декабря, 11:03

Updated 3 декабря, 11:03

Почему так дорого: в приложении такси появилась детализация цены

Почему так дорого: в приложении такси появилась детализация цены

3 декабря 2024, 09:54
Фото: 1MI.
В приложении «Яндекс Go» появилась детализация цен на такси. Пользователи смогут увидеть, как складывается цена каждой поездки, сообщили «Проспекту Мира» в пресс-службе «Яндекса».

Как объяснили в компании, детализация цены состоит из нескольких блоков:

  1. стоимость подачи автомобиля,
  2. базовый тариф — суммарная стоимость минут и километров по маршруту,
  3. надбавка в периоды повышенного спроса,
  4. стоимость дополнительных опций, например, за детское кресло или за перевозку животных.

Детализация формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана после выбора тарифа и маршрута поездки.

Фото: Яндекс Go
«Такая детализация цены поможет пассажирам принять решение: поехать сейчас или подождать, пока спадет пиковый спрос или уменьшатся пробки, выбрать другой тариф или скорректировать маршрут, используя общественный транспорт», — завили в пресс-службе компании.
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