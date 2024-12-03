Кто стоит за смертью пяти сожженных детей в коллекторе? К делу вернулись через 20 лет

Posted 3 декабря, 10:57
Published 3 декабря, 10:57
Modified 3 декабря, 11:02
Updated 3 декабря, 11:02
16 апреля 2005 года в Красноярске пропали пятеро школьников 12, 11 и 10 лет. Днем мальчики были в школе, а вечером собрались погулять во дворе дома №16 на улице Глинки. Домой они так и не вернулись.
«В школе в тот день был субботник. Придя домой, сын попросил разрешения погулять с другом. У меня промелькнуло какое-то нехорошее предчувствие. Но отпустил», — рассказал «РИА Новости» отец одного из пропавших детей.
Когда дети не вернулись, родители пробовали найти их сами, но позже обратились в органы. Три недели школьников искали волонтеры, спасатели, знакомые и сотрудники. Власти привлекли вертолёт, чтобы обследовать территорию с воздуха.
Местные подростки рассказывали сотрудникам уголовного розыска, что мальчики уехали с неизвестным человеком на автомобиле. Позже они откажутся от своих слов.
В начале мая в милицию пришёл местный житель. Он искал металлолом на пустыре за железной дорогой и в одном из коллекторов нашел обгоревшие останки. Место находилось всего в паре сотен метров от школы.
Территорию оцепили и никого туда не пускали — даже родных пропавших детей. После провели экспертизу. Следователи предположили, что школьники играли с метаном или другим взрывоопасным веществом, что привело к взрыву, и дети сгорели.
«Мы настаивали на проведении экспертизы останков в Москве. Однако ее сделали в Красноярске. Специалисты пришли к выводу, что на дне коллектора из-за большого количества скопившегося газа произошел пожар, и дети сгорели буквально за несколько секунд. Но что они там делали?» — вспоминает отец одного из детей.
Родители не согласились с версией органов и обратились в СМИ.
Летом 2005 года на тот момент заместитель генерального прокурора России Владимир Колесников прилетел в Красноярск. Он заявил, что детей убили.
«В середине лета в Красноярск прилетел заместитель генпрокурора Владимир Колесников. Он изучил все материалы и заявил, что это было убийство. Лишь после этого наконец возбудили уголовное дело», — сказал отец одного из детей.
В ходе расследования рассматривали несколько версий: от действий группы педофилов или маньяка до ритуального убийства. Останки потом отправили на экспертизу в Москву, а затем в Великобританию.
Результатов родным погибших не сообщали. В сентябре 2006 года в знак протеста они разбили возле коллектора палаточный лагерь и объявили голодовку с требованием предоставить информацию по экспертизе ДНК и вернуть им останки. Еще семьи выходили на митинг.
Требования в итоге удовлетворили.
«Нам выдали шесть мешков. Пять были подписаны, а шестой — нет. В общем, мы рассыпали содержимое по остальным пакетам и похоронили всех рядом. А еще спустя год следователи окончательно решили, что это был несчастный случай, и то ли приостановили, то ли закончили расследование, закрыли уголовное дело», — вспоминает отец одного из детей.
Похоронили детей в конце сентября 2006 года. Тогда же озвучили основную версию случившегося — несчастный случай.
Родители погибших школьников не верят в эту версию. По их мнению, детей кто-то убил, потом сжёг, а останки выбросил в коллектор. Одна из причин для сомнения — то, что люк был закрыт сверху поддоном и шиной.
«Мы заглядывали туда, когда искали детей, мы же всю округу обошли. Не было в том коллекторе ничего. У одного из мальчиков отец — инженер, он читал все заключения. Спорил с прокуратурой, что не может быть возгорания и таких повреждений при тех условиях. То, что они сами спустились туда и там погибли, — это бред! Ладно, они поддон на себя натянули, а покрышка как там оказалась?» — делилась с Ngs24.ru мать одного из мальчиков.
В декабре 2007 года расследование приостановили с формулировкой «за отсутствием лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого».
Однако несколько лет назад родителей детей вызвали в Следственный комитет и сообщили им, что вскрылись новые обстоятельства дела.
Расследование возобновили. Сейчас уголовное дело расследует центральный аппарат СК. Никаких подробностей пока не раскрывают.