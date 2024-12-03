На трассах Красноярского края станет в 2 раза больше передвижных дорожных камер

Как уточнили «Проспекту Мира» в краевом управлении дорог (КрУДор), все камеры находятся в собственности государства. Управление заключает с операторами контракты на выставление и обслуживание комплексов. Сами же операторы не получают дополнительную прибыль от количества штрафов.