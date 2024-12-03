prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 09:08

Published 3 декабря, 09:08

Modified 3 декабря, 09:10

Updated 3 декабря, 09:10

На трассах Красноярского края станет в 2 раза больше передвижных дорожных камер

На трассах Красноярского края станет в 2 раза больше передвижных дорожных камер

3 декабря 2024, 09:08
Фото: 1MI.
В 2025 году на дорогах в Красноярского края собираются задействовать 72 передвижных комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД. Сейчас на трассах региона фиксируют нарушителей 35 мобильных комплексов.

Как уточнили «Проспекту Мира» в краевом управлении дорог (КрУДор), все камеры находятся в собственности государства. Управление заключает с операторами контракты на выставление и обслуживание комплексов. Сами же операторы не получают дополнительную прибыль от количества штрафов.

Сейчас на территории края, согласно данным сайта КрУДор, работает 204 комплекса фиксации нарушения ПДД, как передвижных, так и стационарных.

Читайте также:
На трассах Красноярского края установили 90 умных камер наблюдения. Где?Новые дорожные камеры в Красноярске заработают до конца года. Где?
#Владислав Савончик#ПДД#Красноярский край#Штрафы#Дорожные камеры#Безопасность на дорогах
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика