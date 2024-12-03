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Posted 3 декабря, 06:44

Published 3 декабря, 06:44

Modified 3 декабря, 07:50

Updated 3 декабря, 07:50

Отца четверых погибших детей из Красной Сопки не стали арестовывать

Отца четверых погибших детей из Красной Сопки не стали арестовывать

3 декабря 2024, 06:44
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Следователи предъявили обвинение отцу четверых погибших детей из Красной Сопки. Против него возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как уточнили «Проспекту Мира» в СК, мужчину не стали арестовывать, так как он сотрудничал со следствием и признал вину, а намерений скрыться у него нет.

Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Видео: СК Красноярского края.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.

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#Владислав Савончик#Видео#Арест#Уголовное дело#Красная Сопка#Следствие#Преступление#Трагедия#Отравление семьи
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