Отца четверых погибших детей из Красной Сопки не стали арестовывать

Posted 3 декабря, 06:44
Published 3 декабря, 06:44
Modified 3 декабря, 07:50
Updated 3 декабря, 07:50
Как уточнили «Проспекту Мира» в СК, мужчину не стали арестовывать, так как он сотрудничал со следствием и признал вину, а намерений скрыться у него нет.
Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.