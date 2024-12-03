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Posted 3 декабря, 09:49

Published 3 декабря, 09:49

Modified 3 декабря, 09:51

Updated 3 декабря, 09:51

Отец погибших детей из Красной Сопки не верит в версию с отравлением дихлофосом

Отец погибших детей из Красной Сопки не верит в версию с отравлением дихлофосом

3 декабря 2024, 09:49
Фото: СК Красноярского края.
Сюжет
Отравление семьи
Отец четверых погибших детей из Красной Сопки не верит, что причиной их смерти стал дихлофос.

Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.

Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.

Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.

Мужчина заявил изданию sibnovosti.ru, что он не признавал вину, как ранее сообщали в СК. В версию с отравлением дихлофосом он не верит.

«Конечно, не верю. Мне показали заключение экспертизы, что это дихлофос все-таки. Я сказал, что раз дихлофос, то дихлофос распылял я. Вот это признаю, что я распылял. Всё. А то, что из-за дихлофоса погибли дети — нет, в это я не верю», — заявил мужчина.

Еще он рассказал, что сейчас они с женой и ребенком никуда не переезжали.

«Мы уезжали к сестре жить, это один кто-то скажет, все подхватывают и несут что попало», — заключил мужчина.

Он добавил, что ребенок, который недавно родился у пары, чувствует себя хорошо.

Следователи уже предъявили обвинение отцу четверых погибших детей. Против него возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

  • Производитель дихлофоса, компания «Сибиар», ранее заявил, что «их продукция безопасна» и «не могла стать причиной» отравления семьи — в аэрозоле достаточно компонентов для борьбы с насекомыми, но «причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут».
  • Некоторые химики также высказывали мнение, что дихлофос не мог стать причиной смерти детей. По их мнению, дети не могли получить смертельную дозу циперметрина, самого токсичного компонента дихлофоса — для отравления ребенка потребовалось бы три-четыре баллона.
  • Другие эксперты сообщали, что отравление дихлофосом и смерть от дихлофоса возможны. Биолог Мария Игнатенко отмечала, что у человека может возникнуть интоксикация, если он распылит слишком много вещества.
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