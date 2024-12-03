Отец погибших детей из Красной Сопки не верит в версию с отравлением дихлофосом

Posted 3 декабря, 09:49
Published 3 декабря, 09:49
Modified 3 декабря, 09:51
Updated 3 декабря, 09:51
Трагедия произошла в селе Красная Сопка. Утром 21 сентября двух родителей и четверых детей начало тошнить, состояние стало ухудшаться, всех доставили в больницу.
Сначала скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик. 22 сентября умерла 11-летняя девочка, а 23 сентября не стало 12-летней девочки. Родители находились в тяжелом состоянии, но потом пришли в сознание. 25 сентября их выписали из больницы.
Сообщалось, что 20 сентября дом обрабатывали аэрозолем от мух. По версии следствия, глава семейства проигнорировал рекомендации о защитных мерах, в результате компоненты дихлофоса попали на посуду и пищу, которую съели дети. Экспертиза показала, что они умерли из-за острого отравления инсектицидами.
Мужчина заявил изданию sibnovosti.ru, что он не признавал вину, как ранее сообщали в СК. В версию с отравлением дихлофосом он не верит.
«Конечно, не верю. Мне показали заключение экспертизы, что это дихлофос все-таки. Я сказал, что раз дихлофос, то дихлофос распылял я. Вот это признаю, что я распылял. Всё. А то, что из-за дихлофоса погибли дети — нет, в это я не верю», — заявил мужчина.
Еще он рассказал, что сейчас они с женой и ребенком никуда не переезжали.
«Мы уезжали к сестре жить, это один кто-то скажет, все подхватывают и несут что попало», — заключил мужчина.
Он добавил, что ребенок, который недавно родился у пары, чувствует себя хорошо.
Следователи уже предъявили обвинение отцу четверых погибших детей. Против него возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ) и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.