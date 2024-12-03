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Posted 3 декабря, 12:35

Published 3 декабря, 12:35

Modified 3 декабря, 12:37

Updated 3 декабря, 12:37

Пенсии, пособия и маткапитал: как вырастут выплаты в 2025 году

Пенсии, пособия и маткапитал: как вырастут выплаты в 2025 году

3 декабря 2024, 12:35
Фото: 1MI.
В России ежегодно пересматривают объем мер социальной поддержки — рассказываем, как изменятся пенсии, пособия и другие выплаты в 2025 году.

Прожиточный минимум и МРОТ

Прожиточный минимум меняется ежегодно. Изначально определяют размер федерального прожиточного минимума, а потом корректируют на региональном уровне. На основе прожиточного минимума потом рассчитывают размера других выплат или используют как критерий при их назначении.

Так, размер прожиточного минимума на федеральном уровне с 1 января 2025 года составит 17 733 рубля в месяц. В 2024 году эта цифра была 15 453 рубля. Существует еще три вида прожиточных минимумом:

  • для трудоспособного населения — повышение до 19 329 рублей;
  • детский — увеличение до 17 201 рубля;
  • пенсионный — рост до 15 250 рублей.

В некоторых регионах эти значения будут выше. Например, в следующем году прожиточный минимум в Красноярском крае будет равен 19 684 рублям на человека. Для трудоспособных граждан он станет равен — 21 456 рублей, для пенсионеров — 16 928 рублей, для детей — 19 093 рубля.

МРОТ в 2025 году увеличится на 16,6% — с 19 242 до 22 440 рублей.

Пенсия в 2025 году

С 1 января 2025 года ожидается повышение страховых пенсий на 7,3%. Это повышение затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. В апреле того же года произойдёт увеличение социальных пенсий на 14,75%.

Планируется, что в среднем страховая пенсия станет больше на 634 рубля 94 копейки и достигнет 24 059 рублей 12 копеек. Социальная пенсия, по планам, достигнет 15 456 рублей 93 копеек.

Однако напомним, что размер пенсии у каждого получателя индивидуален.Однако напомним, что размер пенсии у каждого получателя индивидуален.
Однако напомним, что размер пенсии у каждого получателя индивидуален.. Фото: 1MI

Декретные, маткапитал и пособие на детей

В 2025 году собираются проиндексировать выплаты, касающиеся детей и декрета.

Декретные в 2025 году

Эти выплаты рассчитывают исходя из заработной платы получателя. Тем не менее есть минимальные размер — его определяет МРОТ и максимальные — его устанавливает правительство, который может выплатить работодатель.

В 2025 эти минимальный и максимальный размер декретных увеличатся. Максимальная выплата по беременности и родам вырастет с 565 тысяч до 794 тысяч рублей — это сумма за 140 дней. Отметим, что выплата будет больше, если во время родов возникнут осложнения или родиться двойня.

В наступающем году максимальная выплата по уходу за ребенком, которому менее полутора лет, будет равна 69 000 рублей.

Маткапитал в 2025 году

Сейчас выплата за первенца равна 630 380 рублям, за второго рожденного ребенка выплачивают 833 024 рубля. Маткапитал будет проиндексирован в феврале 2025 года — он увеличится до 676 398 рублей и 893 835 рублей соответственно.

Напомним, что сумма маткапитала за второго ребенка зависит от того, получали ли родители выплату за первого. Если не получали, то им начислят полную сумму, которая указана выше. Если получали, то им начислят разницу между суммой за первого и второго ребенка.

В 2024 году разница между маткапиталом за первого и второго ребенка вырастет до 217,4 тысячи рублей.В 2024 году разница между маткапиталом за первого и второго ребенка вырастет до 217,4 тысячи рублей.
В 2024 году разница между маткапиталом за первого и второго ребенка вырастет до 217,4 тысячи рублей.. Фото: 1MI

Ежемесячная выплата из маткапитала в 2025 году

Эта выплата предоставляется в том случае, если семья зарабатывает менее, чем два прожиточных минимума.

В 2025 году размер выплаты в среднем составит 17 201 рубль, что соответствует прожиточному минимуму для детей. В Красноярском крае, например, эта сумма будет выше и составит 19 093 рубля.

Единое пособие в 2025 году

Единое пособие могут получать семьи и беременные женщины, если их доход на человека ниже, чем установленный прожиточный минимум. Помимо дохода, при назначении учитывают, есть ли у претендента недвижимость, другое имущество и вклады.

Размер пособия на ребенка будет варьироваться от 50% до 100% детского прожиточного минимума, для беременных — от 50% до 100% прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

В 2025 году эти пособия увеличатся вместе с прожиточным минимумом: для детей от 8 600 рублей 50 копеек до 17 201 рубля, для беременных — от 9 664 рублей 50 копеек до 19 329 рублей.

2025 году пособия увеличатся вместе с прожиточным минимумом.2025 году пособия увеличатся вместе с прожиточным минимумом.
2025 году пособия увеличатся вместе с прожиточным минимумом.. Фото: 1MI

Оплата больничных в 2025 году

Оплата больничных основывается на заработной плате получателя. Если стаж менее 5 лет, то платят 60% от средней зарплаты за 2 года, если стаж 5–8 лет — 80%, если больше 8 лет — 100%.

Однако существует минимум и максимум. Минимальная сумма зависит от МРОТ, а максимальная определяется правительством.

В 2025 году максимальная оплата больничного за месяц составит:

  • 172 489 рублей — для стажа больше 8 лет;
  • 137 991 рубль — для стажа от 5 до 8 лет;
  • 103 493 рубля — для стажа меньше 5 лет.
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