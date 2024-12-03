Пенсии, пособия и маткапитал: как вырастут выплаты в 2025 году

В 2025 эти минимальный и максимальный размер декретных увеличатся. Максимальная выплата по беременности и родам вырастет с 565 тысяч до 794 тысяч рублей — это сумма за 140 дней. Отметим, что выплата будет больше, если во время родов возникнут осложнения или родиться двойня.