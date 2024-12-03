Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в ноябре

Posted 3 декабря, 01:34
Published 3 декабря, 01:34
Modified 3 декабря, 01:34
Updated 3 декабря, 01:34
По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае в ноябре оказались: Мирас, Кодиржон, Билолбек, Асрор и Давлат Али.
Самыми редкими женскими именами стали — Шохсанам, Рано, Бибиджамол, Ликерия и Неслихан.
Список самых популярных имен не меняется с июня этого года. Жители края чаще всего называли девочек — София, Ева, Анна, Виктория и Варвара.
Самыми популярными именами среди мальчиков по-прежнему остаются — Александр, Артём, Михаил, Тимофей, Максим.