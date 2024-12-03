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Posted 3 декабря, 01:34

Published 3 декабря, 01:34

Modified 3 декабря, 01:34

Updated 3 декабря, 01:34

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в ноябре

Публикуем самые редкие и популярные имена, которые давали красноярцы детям в ноябре

3 декабря 2024, 01:34
Фото: 1MI.
Стали известны самые редкие и популярные имена, которые выбирали жители Красноярского края для своих детей в ноябре 2024 года.

По данным единого портала ЗАГСов, в списке самых редких мужских имен в Красноярском крае в ноябре оказались: Мирас, Кодиржон, Билолбек, Асрор и Давлат Али.

Самыми редкими женскими именами стали — Шохсанам, Рано, Бибиджамол, Ликерия и Неслихан.

Список самых популярных имен не меняется с июня этого года. Жители края чаще всего называли девочек — София, Ева, Анна, Виктория и Варвара.

Самыми популярными именами среди мальчиков по-прежнему остаются — Александр, Артём, Михаил, Тимофей, Максим.

  • До этого мы рассказывали о том, что в Красноярске родилась девочка весом всего 490 граммов. Она появилась на свет на 25 неделе.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Красноярский край#ЗАГС#Имена#Редкие имена#Популярные имена
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