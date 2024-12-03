Солнечные батареи и новые баржи: более 400 кораблей готовят к навигации в крае

Posted 3 декабря, 08:37
Published 3 декабря, 08:37
Modified 3 декабря, 08:39
Updated 3 декабря, 08:39
В пароходстве отмечают, что востребованность флота растет из-за реализации проекта «Восток-Ойл» в Енисейском заливе. В связи с этим речники увеличивают количество «морских» судов — компания модифицирует имеющийся флот и приобретает новый.
В итоге судоремонтной кампании 2024 года на предприятии, помимо плановых текущих и средних ремонтов, заменили главные двигатели на пяти теплоходах, провели капитально-восстановительный ремонт 7 барж, модернизировали с последующей переклассификацией для работы в морских условиях три буксира-толкача и две баржи. Еще флот пополнился четырьмя баржами, которые приспособлены для плавания в прибрежных морских водах (класс «М-ПР»).
Речники также установили солнечные батареи на две командные баржи. Такой инновационный проект зарекомендовал себя на практике, и теперь пароходство планирует оснастить системами автономного электропитания с солнечными модулями все нефтеналивные несамоходные суда, имеющие экипажи.
Обновлялись и судоремонтные мощности — появились пневматические судоподъемные комплексы в двух подразделениях пароходства.
В 2025 году планируется заменить главные двигатели на восьми теплоходах, отопительные котлы — на девяти, силовые установки дизель-генераторов — на тринадцати. Для переклассификации в морской разряд модернизируют теплоход, плавкран и баржу, еще две баржи речного класса «Р» будут переведены в класс «О» (озеро). На двух теплоходах и десяти баржах выполнят капитально-восстановительные ремонты.
Пароходство планирует заказать еще одну серию из 10 барж морского класса с поставкой первых двух из них уже в 2026 году.
Судоремонтные мощности также будут обновляться. В Красноярском судоремонтном центре планируется начать строительство нового цеха судоремонта, а в Подтесовской РЭБ флота — заменить 12 подъемных тележек на слипе.
Енисейское речное пароходство — ведущий перевозчик грузов в бассейне Енисея. В завершившуюся навигацию речники доставили потребителям 3,2 млн тонн грузов.