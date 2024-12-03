Солнечные батареи и новые баржи: более 400 кораблей готовят к навигации в крае

В итоге судоремонтной кампании 2024 года на предприятии, помимо плановых текущих и средних ремонтов, заменили главные двигатели на пяти теплоходах, провели капитально-восстановительный ремонт 7 барж, модернизировали с последующей переклассификацией для работы в морских условиях три буксира-толкача и две баржи. Еще флот пополнился четырьмя баржами, которые приспособлены для плавания в прибрежных морских водах (класс «М-ПР»).