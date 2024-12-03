prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 08:37

Published 3 декабря, 08:37

Modified 3 декабря, 08:39

Updated 3 декабря, 08:39

Солнечные батареи и новые баржи: более 400 кораблей готовят к навигации в крае

Солнечные батареи и новые баржи: более 400 кораблей готовят к навигации в крае

3 декабря 2024, 08:37
Фото: Енисейское речное пароходство.
Енисейское речное пароходство закупает новые суда, модернизирует и ремонтирует больше 400 единиц флота к новой навигации. На это планируют потратить 1,677 миллиарда рублей, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.

В пароходстве отмечают, что востребованность флота растет из-за реализации проекта «Восток-Ойл» в Енисейском заливе. В связи с этим речники увеличивают количество «морских» судов — компания модифицирует имеющийся флот и приобретает новый.

В итоге судоремонтной кампании 2024 года на предприятии, помимо плановых текущих и средних ремонтов, заменили главные двигатели на пяти теплоходах, провели капитально-восстановительный ремонт 7 барж, модернизировали с последующей переклассификацией для работы в морских условиях три буксира-толкача и две баржи. Еще флот пополнился четырьмя баржами, которые приспособлены для плавания в прибрежных морских водах (класс «М-ПР»).

Речники также установили солнечные батареи на две командные баржи. Такой инновационный проект зарекомендовал себя на практике, и теперь пароходство планирует оснастить системами автономного электропитания с солнечными модулями все нефтеналивные несамоходные суда, имеющие экипажи.

Фото: Енисейское речное пароходство

Обновлялись и судоремонтные мощности — появились пневматические судоподъемные комплексы в двух подразделениях пароходства.

В 2025 году планируется заменить главные двигатели на восьми теплоходах, отопительные котлы — на девяти, силовые установки дизель-генераторов — на тринадцати. Для переклассификации в морской разряд модернизируют теплоход, плавкран и баржу, еще две баржи речного класса «Р» будут переведены в класс «О» (озеро). На двух теплоходах и десяти баржах выполнят капитально-восстановительные ремонты.

Пароходство планирует заказать еще одну серию из 10 барж морского класса с поставкой первых двух из них уже в 2026 году.

Фото: Енисейское речное пароходство

Судоремонтные мощности также будут обновляться. В Красноярском судоремонтном центре планируется начать строительство нового цеха судоремонта, а в Подтесовской РЭБ флота — заменить 12 подъемных тележек на слипе.

Енисейское речное пароходство — ведущий перевозчик грузов в бассейне Енисея. В завершившуюся навигацию речники доставили потребителям 3,2 млн тонн грузов.

#Владислав Савончик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика