Стало известно, когда в Красноярске включат новогоднюю иллюминацию

Posted 3 декабря, 06:59
Published 3 декабря, 06:59
Modified 3 декабря, 07:49
Updated 3 декабря, 07:49
Как рассказали в администрации города, светящиеся конструкции в городе зажгутся 16 декабря и будут работать до 14 января. Еще праздничную иллюминацию планируют включить на Крещение — 18 и 19 января.
В мэрии отметили, что иллюминацию будут включать в дни официальных праздников. К примеру, фигуры зажгутся 7 декабря в честь 90-летия образования Красноярского края.
Всего этой зимой Красноярск будут украшать около 2 тысяч фигур иллюминации. Они будут расположены на 50 улицах.