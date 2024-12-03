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Posted 3 декабря, 06:59

Published 3 декабря, 06:59

Modified 3 декабря, 07:49

Updated 3 декабря, 07:49

Стало известно, когда в Красноярске включат новогоднюю иллюминацию

Стало известно, когда в Красноярске включат новогоднюю иллюминацию

3 декабря 2024, 06:59
Фото: Мэрия Красноярска.
В мэрии рассказали, когда в Красноярске включат иллюминацию в честь Нового года. Она будет работать до середины января.

Как рассказали в администрации города, светящиеся конструкции в городе зажгутся 16 декабря и будут работать до 14 января. Еще праздничную иллюминацию планируют включить на Крещение — 18 и 19 января.

В мэрии отметили, что иллюминацию будут включать в дни официальных праздников. К примеру, фигуры зажгутся 7 декабря в честь 90-летия образования Красноярского края.

Фото: Мэрия Красноярска

Всего этой зимой Красноярск будут украшать около 2 тысяч фигур иллюминации. Они будут расположены на 50 улицах.

  • До этого мы рассказывали, что в Красноярске скоро откроется резиденция Деда Мороза. Тут можно узнать, в какие дни она будет работать.
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