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Posted 3 декабря, 09:15

Published 3 декабря, 09:15

Modified 3 декабря, 10:16

Updated 3 декабря, 10:16

Урбанист посчитал, сколько будет стоить билет на красноярское метро

Урбанист посчитал, сколько будет стоить билет на красноярское метро

3 декабря 2024, 09:15
Фото: prmira.ru.
Сюжет
Строительство метро
Российский урбанист Аркадий Гершман посчитал, какую цену могут установить на поездку в красноярском метро.

Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.

Гершман выпустил о метро ролик на своем ютуб-канале. По словам урбаниста, станции охватывают около 86 тысяч жителей — это меньше 10% от населения города.

«При этом в центре больше всего точек притяжения, но меньше всего остановок. С учётом времени до станции, спуска, ожидания поезда, пути до конечной точки и подъёма, для жителей Взлётки и почти всех остальных районов метротрам ничего не меняет. Потому что на автобусе, пешком, и тем более на своей машине добираться до центра будет всё ещё быстрее. В выигрыше останутся разве что жители на концах линии», — говорит Гершман.

Согласно подсчётам урбаниста, ежегодное обслуживание метротрама будет обходиться в 2,2 миллиарда рублей.

С учётом всего этого, себестоимость месячного безлимита только на метро составит 3300 рублей, а одной поездки — 83 рубля. Абонемент на метротрам и автобус может стоить около пяти тысяч рублей в месяц.

  • Отметим, ранее МП «Городской транспорт», которое обслуживает электрический транспорт в Красноярске, просило увеличить стоимость проезда в троллейбусах и трамваях до 84 рублей. В мэрии объясняли «Проспекту Мира», что электрический транспорт «довольно дорогой в обслуживании», и в основном его обслуживают за счет бюджета.
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