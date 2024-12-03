Урбанист посчитал, сколько будет стоить билет на красноярское метро

Posted 3 декабря, 09:15
Published 3 декабря, 09:15
Modified 3 декабря, 10:16
Updated 3 декабря, 10:16
Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
Гершман выпустил о метро ролик на своем ютуб-канале. По словам урбаниста, станции охватывают около 86 тысяч жителей — это меньше 10% от населения города.
«При этом в центре больше всего точек притяжения, но меньше всего остановок. С учётом времени до станции, спуска, ожидания поезда, пути до конечной точки и подъёма, для жителей Взлётки и почти всех остальных районов метротрам ничего не меняет. Потому что на автобусе, пешком, и тем более на своей машине добираться до центра будет всё ещё быстрее. В выигрыше останутся разве что жители на концах линии», — говорит Гершман.
Согласно подсчётам урбаниста, ежегодное обслуживание метротрама будет обходиться в 2,2 миллиарда рублей.
С учётом всего этого, себестоимость месячного безлимита только на метро составит 3300 рублей, а одной поездки — 83 рубля. Абонемент на метротрам и автобус может стоить около пяти тысяч рублей в месяц.