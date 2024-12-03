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Posted 3 декабря, 10:21

Published 3 декабря, 10:21

Modified 3 декабря, 10:27

Updated 3 декабря, 10:27

В Красноярске перед Новым годом сильно подорожает такси

В Красноярске перед Новым годом сильно подорожает такси

3 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI.
В Красноярске перед Новым годом вырастут цены на такси. Стоимость поездки может подорожать на 300 рублей.

Водитель «Яндекс. Такси» рассказал «Проспекту Мира», что из-за предновогоднего ажиотажа цены могут начать расти с 15 декабря.

«Сейчас стоимость поездки в Красноярске на 50-70 рублей ниже, чем среднегодовая. И рублей на 100-150 ниже, чем летом, когда больше туристов.

Перед Новым годом начнется предпраздничная суета, и спрос на услуги такси вырастет. Из-за снега и пробок увеличится время поездки, что тоже повлияет на стоимость проезда.

Я думаю, что стоимость обычной поездки подорожает на 150-200 рублей. За поездки в час пик или отдаленные районы придется заплатить больше на 200-300 рублей».

С 20 по 30 декабря ожидается максимальный рост цен.

«Ну, и я считаю, что цены на поездки после 14 часов тоже вырастут. После обеда люди поедут за подарками и будут заниматься другими делами перед Новым годом.

К тому же, в преддверии праздника становится больше клиентов, которым нужно куда-то съездить по работе в послеобеденное время».

При этом водитель отмечает, что стоимость подачи такси, километр и минута пути не изменятся. Таксист считает, что цены придут в норму после окончания новогодних праздников.

При этом официальный представитель сервиса «Яндекс. Такси» заявил «ПМ», что повышать цены в Красноярске не планируют. В компании сообщили, что теперь клиенты смогут увидеть, как складывается цена каждой поездки.

Детализация станет доступна после выбора маршрута и тарифа и будет отображаться в левом верхнем углу экрана.

«Таким образом пассажиры могут увидеть, из чего складывается стоимость поездки, включая точный размер повышающего коэффициента во время пикового спроса».
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