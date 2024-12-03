В Красноярске зафиксировали 4 случая превышения вредных веществ с 1 по 2 декабря

Posted 3 декабря, 02:18
Published 3 декабря, 02:18
Modified 3 декабря, 03:55
Updated 3 декабря, 03:55
В Красноярске в минувшую субботу, 30 ноября, на три дня ввели режим НМУ. Он продлился до 13:00 2 декабря. В минэкологии края сообщили, что в субботу в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:
В воскресенье автоматизированный пункт наблюдения в Солнечном показал превышения по сероводороду — 1,59 ПДКмр.
2 декабря Красноярск с утра накрыло едкой дымкой и горожане начали жаловаться на запах гари. Датчики сервиса nebo.live показывали, что воздух в городе загрязнен во всех районах Красноярска.
Несмотря на это, в отделе прогнозирования радиационного мониторинга «ПМ» сообщили, что продлевать режим «черного неба» в Красноярске не планируется.
По данным министерства экологии края, с 19:00 1 декабря по 13:00 2 декабря мобильная лаборатория зафиксировала четыре случая превышения вредных веществ в Красноярске:
Тут доцент кафедры экологии и природопользования Красноярского государственного аграрного университета Ирина Коротченко рассказала, чем опасен воздух, которым дышат красноярцы во время «черного неба».