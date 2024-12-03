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Posted 3 декабря, 02:18

Published 3 декабря, 02:18

Modified 3 декабря, 03:55

Updated 3 декабря, 03:55

В Красноярске зафиксировали 4 случая превышения вредных веществ с 1 по 2 декабря

В Красноярске зафиксировали 4 случая превышения вредных веществ с 1 по 2 декабря

3 декабря 2024, 02:18
Фото: prmira.ru.
В Красноярске зафиксировали 4 случая превышения загрязняющих веществ в период «черного неба». Об этом рассказали в минэкологии края.

В Красноярске в минувшую субботу, 30 ноября, на три дня ввели режим НМУ. Он продлился до 13:00 2 декабря. В минэкологии края сообщили, что в субботу в городе центр мониторинга зафиксировал среднесуточные превышения на стационарных постах:

  • в Северном — по диоксиду азота;
  • в Ветлужанке — по диоксиду серы.

В воскресенье автоматизированный пункт наблюдения в Солнечном показал превышения по сероводороду — 1,59 ПДКмр.

2 декабря Красноярск с утра накрыло едкой дымкой и горожане начали жаловаться на запах гари. Датчики сервиса nebo.live показывали, что воздух в городе загрязнен во всех районах Красноярска.

Несмотря на это, в отделе прогнозирования радиационного мониторинга «ПМ» сообщили, что продлевать режим «черного неба» в Красноярске не планируется.

По данным министерства экологии края, с 19:00 1 декабря по 13:00 2 декабря мобильная лаборатория зафиксировала четыре случая превышения вредных веществ в Красноярске:

  • на улице Борисевича были выявлены превышения по оксиду азота и диоксиду азота;
  • на Затонской — по сероводороду и взвешенным частицам;
  • в Северном лаборатория выявила превышения по диоксиду азота;
  • в Солнечном — по сероводороду.

Тут доцент кафедры экологии и природопользования Красноярского государственного аграрного университета Ирина Коротченко рассказала, чем опасен воздух, которым дышат красноярцы во время «черного неба».

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