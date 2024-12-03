В Солнечном родители обвинили детского футбольного тренера в коррупции

В прокуратуре «ПМ» ответили, что жалоб на тренера Антона Богодельщикова от родителей или кого бы то ни было не поступало, проверки не проводились. Сам же тренер Богодельщиков в разговоре с «ПМ» сказал, что уже якобы отчитывался о своей деятельности перед депутатом Ильей Зайцевым и министром спорта Денисом Петровским. Он заявил, что у него есть все договоры и отчетные документы, подтверждающие законность его деятельности.