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Posted 3 декабря, 04:35

Published 3 декабря, 04:35

Modified 3 декабря, 08:57

Updated 3 декабря, 08:57

В Солнечном родители обвинили детского футбольного тренера в коррупции

В Солнечном родители обвинили детского футбольного тренера в коррупции

3 декабря 2024, 04:35
Фото: fc-rotor-krasnoyarsk.ru.
Родители из Солнечного пожаловались на футбольного тренера клуба «Ротор», который якобы незаконно брал деньги за бесплатные секции. По их утверждению, тренер получал как зарплату от государства, так и прибыль с родителей — чтобы их дети могли продолжать учиться в секции.

В редакцию «Проспекта Мира» обратились обеспокоенные родители юных спортсменов из Солнечного. Они заявили, что бывший тренер клуба «Ротор», входящего в структуру спортивной школы олимпийского резерва «Рассвет» — Антон Богодельщиков — якобы незаконно обогащается. По словам родителей, схема примерно такая: в «Ротор» набирали три состава детей, но бесплатно обучается только первый из них.

Экс-тренер «Ротора» Антон БогодельщиковЭкс-тренер «Ротора» Антон Богодельщиков
Экс-тренер «Ротора» Антон Богодельщиков. Фото: fc-rotor-krasnoyarsk.ru

«Родителям объявляют, что количество мест якобы ограниченно, и кто не попадает в Ротор-1 — у вас занятия платные. Переводите деньги на ИП Богодельщиков и только тогда у вас будет шанс попасть в первую команду. Тренер-то „топовый“. При этом государственная школа „Рассвет“ предоставляет поле и залы бесплатно, тарифицирует и оплачивает работу тренеров из городского бюджета», — пишут родители в своем письме в редакцию.

Сейчас же, говорят родители, Богодельщиков открыл футбольную школу «Рассвет KIDS», которая ассоциирует себя со школой олимпийского резерва «Рассвет», хотя никакого отношения к ней, как выяснилось, не имеет.

«Богодельщиков обманывает родителей Солнечного, что это именно он — гениальный тренер, и все спортивные успехи организованы при его непосредственном участии. И даже написал, что Российский футбольный союз присвоил его школе статус детского футбольного центра, что априори невозможно и является подлогом документов. Фантазия, наглость и беспринципность безграничны. Вот новая схема и еще одна лазейка, как одурачивать людей, получать деньги с государства, с директоров общеобразовательных школ и доверчивых родителей», — рассказали нам родители футболистов.

Елена, мать одного из юных футболистов, подтвердила «ПМ», что пока ее ребенок тренировался в «Роторе», Богодельщиков действительно разделил всех детей на три состава. Чтобы попасть в первый, бесплатный, детям «нужно было заслужить» место там. Родители тех, кто не попал в первый состав, платили деньги за фактически бесплатное обучение. По словам Елены, договоры были заключены с «Рассветом» и отдельно с Богодельщиковым.

«Многие родители поднимали скандал по поводу таких оплат, что это за договор такой липовый? Дети тогда ушли пачками. Он непонятный договор подсовывал, с ним, с Богодельщиковым. Непонятна была его роль в этом „Рассвете“, почему он так много полномочий на себя взял? Обучение стоило более четырех тысяч в месяц, плюс форма. Еще по двести рублей сдавали на игры, чтобы оплатить присутствие там медиков. Но врачей я там никогда не видела», — рассказала мама футболиста.

Впрочем, продолжает Елена, у нее самой претензии к Богодельщикову были не финансовые. По ее словам, второстепенным составам Богодельщиков не уделял почти никакого внимания, а тренера менялись настолько часто, что ничему не могли научить детей.

«В первом составе „Ротора“ занимались дети, которые достигли каких-то результатов. Это место нужно было заслужить. Но как бы мы его заслужили, если ребенок не мог развиться, потому что менялись тренера? Из-за того, что Богодельщиков неправильно простроил тренировочную систему с нашим составом, мой ребенок ничему не научился.

Мой ребенок никогда не смог бы попасть в первый состав, только потому, что у нас менялись тренера без конца — каждые три месяца у нас был новый тренер, за четыре года поменялось человек 8-9. К третьему составу „Ротора“ было наплевательское отношение — Богодельщиков говорил, что проблема не в тренерах, а это дети у нас такие бестолковые».

При этом покинуть школу было просто — достаточно было ненадолго просрочить оплату. В таком случае тренер, по словам Елены, просто писал в общий чат родителей, что такой-то из них не заплатил и ребенка из школы исключают.

В Красспорте корреспонденту «ПМ» ответили, что тренер Антон Богодельщиков больше не работает в «Рассвете» с мая этого года, однако причины его ухода комментировать не стали. То, что происходит с его школой «Рассвет KIDS», Красспорт назвал «частной историей».

Больше света на ситуацию с тренером пролил бывший руководитель тренера — директор СШОР «Рассвет» Александр Гуцик.

Бывший руководитель Богодельщикова, директор СШОР «Рассвет» Александр ГуцикБывший руководитель Богодельщикова, директор СШОР «Рассвет» Александр Гуцик
Бывший руководитель Богодельщикова, директор СШОР «Рассвет» Александр Гуцик. Фото: rassvet-sportshkola.ru
«Он у меня с мая не работает. Мы из-за этого с ним и расстались — [Богодельщиков] немного перепутал государственное со своим, личным. Открыл эту академию, которых в городе столько развелось, я всегда против этого был. И пытается зайти на базу бюджетную, в школы, где есть бесплатное образование. Я не могу понять, как этим школам дают лицензию на образование? Этот вопрос повыше поднять нужно, таких школ у нас много», — рассказал Гуцик.

По словам директора «Рассвета», Богодельщиков сейчас действительно не имеет никакого отношения к бюджетной спортивной школе «Рассвет» — по мнению директора, тренер взял названия «Рассвет» и «Ротор» именно для того, чтобы ассоциироваться с известной спортшколой. Александр Гуцик отмечает, что такое поведение тренера бьет по имиджу спортивной школы:

«Он некрасиво поступил. Развесил баннеры — „Рассвет“, „Ротор“. А „Ротор“ это исторический стадион в Солнечном, там сейчас делают футбольный манеж. Впервые в Сибири появится такой манеж с искусственной травой, который будет работать круглогодично. Все дети там будут бесплатно заниматься. И вот такую услугу он [Богодельщиков], нам оказал».

Александр Гуцик отметил, что расторг отношения с тренером Антоном Богодельщиковым сразу после жалоб родителей на то, что тот берет с них плату. При этом, отметил Гуцик, у тренера все бумаги были «оформлены официально» — в подробности коммерческой деятельности Богодельщикова директор не вдавался.

В прокуратуре «ПМ» ответили, что жалоб на тренера Антона Богодельщикова от родителей или кого бы то ни было не поступало, проверки не проводились. Сам же тренер Богодельщиков в разговоре с «ПМ» сказал, что уже якобы отчитывался о своей деятельности перед депутатом Ильей Зайцевым и министром спорта Денисом Петровским. Он заявил, что у него есть все договоры и отчетные документы, подтверждающие законность его деятельности.

Мы направили запрос в министерство спорта с просьбой прокомментировать историю с тренером.

#Общество#Дети#Коррупция#Обучение#Родители#Футбольный тренер#Ротор#Рассвет#Спортшкола
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